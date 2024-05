Nel ricordo del dottor Maglio. Pioniere nella riabilitazione

La parrocchia di Spezzano organizza, in occasione del quarto episodio della rassegna "Prendersi cura…", due incontri con Maria Stella Calà. Vedova del dottor Antonio Maglio (nella foto), pioniere nel campo della riabilitazione dei disabili, la signora racconterà (sabato alle 18:30 e martedì alle 21:00, al salone parrocchiale) l’operato del marito, considerato dalla comunità sportiva come il padre delle Paralimpiadi. "Il tutto è nato – spiega il parroco di Spezzano, don Paolo Orlandi – quando, due anni fa, il Comune ha inaugurato il palazzetto ristrutturato, qui a Crociale, in onore di Maglio. Lì, ho incontrato la coniuge del dottore: dopo aver scambiato due parole, abbiamo deciso di parlarne ai ragazzi durante il campeggio. Dopo quella iniziativa, è nata la voglia che lei tornasse. Oggigiorno – prosegue il curato – c’è bisogno di testimonianze del genere. Ricordare chi si è adoperato per gli emarginati significa educare le giovani generazioni al servizio del prossimo".

Nella prima delle due serate, verrà inoltre proiettata la pellicola, edita Rai 1, che narra la vita del medico e dirigente INAIL; seguirà un collegamento online con il coreografo Roberto Jannone, ideatore del lungometraggio. Maglio ha lottato "a muso duro" – questo il titolo del film, che riprende il celebre brano di Pierangelo Bertoli – per i diritti delle persone disabili, contro le profonde barriere culturali dell’epoca. La sua battaglia ebbe subito esiti eccezionali: già nel 1960, a Roma, il professore organizzò i primi Giochi Paralimpici della storia. Modelli come Antonio Maglio necessitano di essere celebrati.

Gabriele Arcuri