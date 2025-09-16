Nel ricordo di Borsari: "Grazie a lei la cultura ha conquistato la gente"

"Eccoci", era questo l’intercalare tipico di Michelina Borsari. Lo racconta Anselmo Sovieni, che presiede il Consiglio direttivo del Consorzio Festivalfilosofia. E ne spiega così il significato: "Voleva dire teniamo i piedi per terra, ma puntando a volare alto. Michelina ha avuto molti meriti, tra cui quello di passare le consegne con grande anticipo: se oggi siamo in grado di proseguire con lo slancio di sempre, è anche grazie alla lezione che ci ha trasmesso".

"Non faremo celebrazioni particolari per i 25 anni del festival", aveva detto a luglio il direttore Daniele Francesconi. Ma questa edizione, spiega oggi, è all’insegna del ricordo. E aggiunge: "Non abbiamo perso nulla di ciò che ci hanno insegnato i maestri e le maestre incontrati in un quarto di secolo. Ci sono ancora tutti, Michelina è tra noi. Resta il dolore personale, ma c’è anche un profondo significato pubblico. Ecco i sentimenti con cui, venerdì sera, la ricorderemo nella sua piazza Grande".

"Lei aveva contribuito in modo importante – sottolinea il sindaco Massimo Mezzetti – alla decisione del comitato scientifico di approvare il tema, paideia, che è una sintesi efficace della missione svolta dal festival in questi anni. La trasmissione del sapere è fondamentale per far crescere cittadini che abbiano la capacità critica di leggere passato, presente e futuro".

Matteo Tiezzi, presidente della fondazione di Modena, mette in rilievo che "Michelina era maestra di metodo e rigore", e sapeva guardare avanti: "Ebbe l’intuizione che la filosofia poteva riempire le piazze". Vittorio Lugli, presidente della fondazione San Carlo, ricorda come il festival, "concepito dentro le mura della fondazione, è via via cresciuto fino a diventare ciò che è oggi". La formazione di giovani e adulti e la discussione su temi educativi "sono un antidoto per evitare che la nostra società scivoli nel baratro di cui ha parlato il presidente Mattarella pochi giorni fa".

E Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio, fa notare che si tratta di argomenti fondamentali anche per l’economia del territorio. "In questi giorni – dice l’assessore alla cultura del Comune di Carpi Giuliano Albarani – vedo il brulicare operoso delle scuole in prossimità del festival. Pensieri, progettazioni, sforzi che puntano alla qualità: un impegno collettivo che va ben oltre il consumo culturale". C’è da scommettere che Michelina Borsari, ascoltando queste parole, avrebbe accennato un lieve sorriso.

e. t.