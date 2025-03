Nel ricordo di Renata "Lottate per voi stesse e siate indipendenti"

"Se dovessi dare un consiglio, soprattutto a voi ragazze direi non odiatevi, non guardatevi male, vogliatevi sempre bene, proteggete la vostra indipendenza. Lottate per voi stesse". Sono le parole commoventi di Elena Tiron durante la presentazione della seconda edizione del Premio Nazionale in ricordo di Renata Trandafir, vittima, insieme alla madre Gabriela, del duplice femminicidio del 13 giugno 2022 da parte del patrigno Salvatore Montefusco.

Dopo il successo riscontrato nella prima edizione con il tema ’La moda incontra l’arte e l’impegno civile’, torna il concorso nazionale promosso dall’Istituto Cattaneo-Deledda di Modena rivolto agli studenti del 4° e 5° anno di un corso d’istruzione superiore del settore moda (tecnico, professionale e liceo con indirizzo design moda) che realizzeranno una progetto creativo, una mini-capsule P/E 2025, il cui tema sia la lotta contro il femminicidio.

"Credo che questo concorso sia molto importante per tenere viva la memoria di Renata e Gabriela – sottolinea l’assessora Federica Venturelli – ma spero anche che alimenti sia la speranza che l’energia necessaria negli studenti per creare un mondo migliore in cui le donne non siano vittime, ma rispettate e alla pari degli uomini. La giornata dell’Otto marzo non deve essere solo di ricordo, ma anche e soprattutto di impegno, la lotta alla violenza di genere ha varie forme e noi potremmo dire di aver veramente vinto quando non dovremmo più parlare di vittime, ma quando parleremo solo di prevenzione". Iniziative come questa "si inseriscono proprio in quest’ottica di prevenzione perché molto spesso le leggi non bastano, è necessario anche il nostro impegno quotidiano per creare una cultura del rispetto degli esseri umani, delle persone, delle donne".

Alla presentazione del concorso erano presenti anche familiari di Renata e Gabriela Trandafir, Alessandra Zoppello, dirigente scolastica dell’Istituto Cattaneo-Deledda, Milena Ronzoni, vicepreside della scuola e insegnante dell’ex allieva e Rachele Cavazzuti, amica ed ex compagna di classe di Renata. Particolarmente commovente l’intervento di Elena Tiron, zia di Renata e sorella di Gabriela Trandafir, che ribadisce la delusione per la sentenza dei giudici e manda un messaggio importante agli studenti presenti alla conferenza: "Ormai credo che quasi tutti abbiano sentito l’esito della sentenza che definisce il reato compiuto per ’motivi umanamente comprensibili’. A questo proposito vorrei fare un appello, innanzitutto perché non è un messaggio educativo per i ragazzi, ma anche perché un doppio femminicidio non può e non deve essere in nessun modo essere ritenuto ’umanamente giustificato’, nessuno ha il diritto di uccidere. Non si è trattato nemmeno di un black out, siamo riusciti ad ottenere delle informazioni e dei video e ad oggi io posso dire che si sia trattato di un omicidio premeditato".

Renata non ha avuto un’infanzia spensierata, "crescendo ha iniziato a interiorizzare la sofferenza della madre, ma le è rimasta accanto fino all’ultimo, fino a perdere la vita".

Se dovesse dare un consiglio agli studenti "direi di lottare per voi stessi, soprattutto voi ragazze, non odiatevi, non guardatevi male, vogliatevi sempre bene, proteggete la vostra indipendenza".

Il bando completo del concorso è consultabile al link: ’La moda contro la violenza sulle donne - premio nazionale in ricordo di Renata Alexandra Trandafir’.