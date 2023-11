Nel segno di Mozart e Paganini. Ecco i grandi concerti del weekend

Il weekend a Modena e in provincia si veste di eventi musicali. Con un ricco carnet. Sarà come un viaggio fra Modena e Torino la 12ª edizione del concerto "Mandolinsieme", promosso dall’associazione Mutinae Plectri, oggi alle 18 al Planetario Civico ‘Martino’ in viale Barozzi 31: l’orchestra Mutinae Plectri, diretta da Maria Cecilia Vaccari, incontrerà il Gruppo mandolinistico Torinese guidato da Matteo Scovazzo: il programma abbraccerà musiche di compositori modenesi e piemontesi su cui i due gruppi hanno condiviso alcune ricerche. Ingresso gratuito, con prenotazione all’indirizzo https:www.planetariodimodena.iteventi.php

Per gli appuntamenti di domani, partiamo dal Duomo di Modena, dove alle 15,30 prenderà il via il Modena Organ Festival con il concerto del maestro Stefano Pellini, in brani di Bach, Händel, Respighi ed Elgar. Alle 16, alla chiesa del Voto, il Coro San Lazzaro (diretto da monsignor Ezio Nicioli e Veronica Zampieri) proporrà il concerto dedicato a Sant’Omobono, compatrono di Modena: alla tastiera Simone Guaitoli, alla fisarmonica Giorgio Avanzi, alla chitarra Maurizio Maffoni. Il programma viaggerà dalla tradizione mariana a quella popolare, con gli intermezzi di letture in prosa e poesia a cura di Paola Palmieri, soprano del coro. Già domattina alle 11 il coro accompagnerà la Santa Messa celebrata da monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi.

"Frau Weber" è il recital che l’associazione Actea proporrà sempre domani alle 18 presso il Rosso Tiepido Hangar di via Emilia Est 14202: protagonista sarà la celebre attrice Paola Gassman che impersonerà Costanza Weber, moglie di Mozart, mettendo in luce la figura dell’inarrivabile compositore attraverso un punto di vista inedito e intrigante. Segreti e confidenze di casa Mozart saranno accompagnati dalle note del compositore, eseguite da Francesco Monica al clavicembalo e Fiamma Kamenchtchik al violino. Ingresso libero, con prenotazione al 3276151156.

Da Modena ci portiamo a Carpi, dove domani alle 17 i Solisti Filarmonici Italiani (con Federico Guglielmo primo violino concertatore) e il giovanissimo e talentuosissimo violinista sudcoreano Nurie Chung, secondo premio al concorso Paganini di Genova, ci accompagneranno in un concerto di straordinario virtuosismo, fra passato e presente: accanto alla "Follia" di Corelli, il "Vivaldi" di Boris Porena (1988) è dedicato proprio ai Solisti Filarmonici, mentre la suite "Paganiniana" di Roberto Molinelli, dai 24 Capricci del grande violinista, è una novità assoluta per questa produzione. Il nostro viaggio si conclude con due trii d’archi. Al teatro Troisi di Nonantola, con gli Amici della musica, domani alle 17 si ascolterà il Trio David, con Gloria Santarelli, violino, Chiara Mazzocchi, viola, e Tommaso Castellano, violoncello, in musiche di Wolf-Ferrari, Kodaly e Cras, e alla stessa ora al teatro Facchini di Medolla la rassegna "Dal duo al quintetto" ci offrirà le "Anime romantiche" dell’ensemble composto da Giulia Gambaro, violino, Simone Gramaglia, viola, e Margherita Succio, violoncello.

Stefano Marchetti