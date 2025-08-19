Nel weekend Lancio del ruzzolone. Oltre 600 atleti protagonisti

Fine settimana a Lama Mocogno con la 52ª edizione del campionato italiano di Lancio del ruzzolone, individuale e a coppie, di A, B, C. Sono oltre 600 gli atleti che dal 22 al 24 agosto si misureranno sulle piste del nostro centro appenninico, provenienti in particolare dall’Emilia, Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Prenderà il via venerdì 22 agosto alle ore 14:00 con le gare giovanili delle categorie Pulcini, Ragazzi, Allievi e Juniores. Alle 18,30 si svolgerà la cerimonia di apertura, alla presenza delle autorità locali e regionali: il coordinatore delle Politiche Sportive dell’Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il presidente della Provincia Fabio Braglia, il presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano Lorenzo Checchi, il sindaco di Lama Mocogno Arnaldo Ricchi, il presidente regionale del CONI Andrea Dondi, il presidente Federale FIGeSt Enzo Casadidio, il presidente regionale FIGeST Romano Salvatori, il presidente nazionale di Specialità Giorgio Lamecchi. Sabato, alle 8,30, taglio del nastro e inizio delle gare eliminatorie; durante l’intera giornata ci sarà il mercatino itinerante di prodotti locali e in serata aprirà lo stand gastronomico oltre a intrattenimento musicale; domenica, alle 8,00 al via le fasi finali alle quali seguiranno le premiazioni. Il Campionato Italiano torna a Lama Mocogno dopo 16 anni. Un ritorno atteso e preparato con grande impegno dai membri dell’ASDR Lama Tolè, il gruppo più numeroso della provincia di Modena con più di 160 iscritti che partecipano tutte le domeniche alle gare conquistando quest’anno ben 16 vittorie. I volontari hanno lavorato fin da marzo per sistemare e migliorare le piste.

w. b.