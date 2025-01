Nel weekend torna l’iniziativa Ciocco c’è. Delizie e showcooking

Castelfranco Emilia si prepara a vivere uno dei fine settimana più dolci grazie a Ciocco C’è, il Festival del Cioccolato che domani e domenica trasformerà il centro storico in una golosa celebrazione dedicata al cioccolato. La manifestazione è giunta alla quarta edizione e, come sempre, il programma è stato studiato per coinvolgere sia i bambini sia gli adulti, tra delizie artigianali, laboratori, show cooking e spettacoli imperdibili.

L’inaugurazione ufficiale del Festival si terrà domani alle 10 in piazza Garibaldi, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, dei Maestri Cioccolatieri Acai e dei partner della kermesse. Alle 11 e 12 in piazza Garibaldi, gli stessi Maestri Cioccolatieri Acai, affiancati dagli studenti dell’Istituto Spallanzani, realizzeranno praline al cioccolato, mentre alle 11.30 e alle 14.30 i giovani pasticcieri della scuola presenteranno dessert creativi in due sessioni di show cooking.

Per gli appassionati di storia e cioccolato, alle 16 presso la sala polivalente via Crespellani, il Museo civico archeologico terrà una conferenza sulle recenti scoperte archeologiche del territorio, accompagnata dalla degustazione del "Lingottino", il cioccolatino di Castelfranco Emilia. Domenica Ciocco C’è proseguirà con altri golosi appuntamenti, tra cui quello delle 18 in piazza Garibaldi, con il cioccolato che sarà protagonista di show cooking da parte di chef locali.

L’assessora Silvia Cantoni commenta: "Grazie alla collaborazione con le realtà del settore, siamo riusciti a proporre una iniziativa completa e adatta a tutti". m.ped.