Nel weekend torna. Tavolini sotto le stelle

Da domani a domenica torna ’Tavolini sotto le stelle’, l’iniziativa promossa dal Comune che, fino a settembre, nelle sere di venerdì e sabato, dalle 19 alle 23, e di domenica, dalle 19 alle 22, consente ai pubblici esercizi di alcune zone del centro di estendere le aree arredate con tavoli e sedute mobili. Le aree interessate sono quelle di piazzale Torti, via Castel Maraldo, via Gallucci, Calle di Luca – San Francesco, via Albinelli, via Ruggera, largo Sant’Eufemia e via Carteria, via Badia, via Bertolda e via S. Giacomo, con limitazioni al traffico.