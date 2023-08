Nel weekend tornano i tavolini sotto le stelle

Da domani a domenica, dalle 19 alle 23, nuovo appuntamento con ’Tavolini sotto le stelle’, l’iniziativa promossa dal Comune che nei fine settimana consente ai pubblici esercizi di alcune zone del centro storico di estendere le aree all’aperto arredate con tavoli e sedute mobili oltre lo spazio dei normali dehors, grazie a limitazioni del traffico veicolare. ’Tavolini sotto le stelle’, che proseguirà fino a inizio ottobre e da quest’anno ha anche un proprio logo per caratterizzare l’iniziativa, interesserà le aree delle vie Gallucci, Castel Maraldo, Albinelli, Ruggera, Badia, largo Sant’Eufemia, via Sant’Eufemia tra via Carteria e largo Sant’Eufemia, Calle di Luca e piazzale Torti. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, nelle strade interessate sarà limitato il transito con deviazioni per il traffico veicolare, ma sarà comunque lasciato libero un corridoio di sicurezza di 3,50 metri per i mezzi di soccorso.

Nato nel 2020, in piena emergenza sanitaria, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di ampliamento dei pubblici esercizi e di permettere ai modenesi di godersi le notti d’estate.