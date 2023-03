Nella Bassa dispersione al 26 per cento

Floriano Scacchetti è responsabile della Direzione Servizio Idrico Aimag, multiutility della Bassa che gestisce 2100 chilometri di rete e vanta una dispersione per il 2022 del 26%. "Le percentuali di cui sentiamo più spesso parlare – dice Scacchetti - sono un modo per rappresentare l’indice di perdita e sono raccolte annualmente da Arera, l’autorità nazionale con la quale noi gestori ci rapportiamo costantemente per dare informazioni di come gestiamo tecnicamente e commercialmente il servizio. Per quanto riguarda la qualità tecnica Arera valuta la gestione delle varie imprese in base a 6 macro indicatori. l primo, M1, valuta l’indice di perdita della rete con due elementi, quello percentuale e quello lineare. Quindi siamo di fronte a due modalità di calcolo entrambe rendicontate ad Arera. La seconda modalità è un elemento di valutazione che fa parte dell’insieme del pacchetto distribuzione del gestore. Nella sostanza è un modo differente per valutare l’indice di perdita. Forse ha più senso valutarsi tutti insieme su quell’indicatore che non su quello in percentuale, poiché il primo è certamente più grossolano".

a. g.