Nella casa dei conflitti . E l’operaccia di Paolo

In una casa immobile e carica di passato, all’improvviso entra un’aria nuova che porta gioia e sogni, ma divampa anche il conflitto fra i conservatori che difendono i loro privilegi e coloro che sognano l’emancipazione. Ce lo racconta "La casa dei Rosmer" di Henrik Ibsen che Elena Bucci e Marco Sgrosso (nella foto) interpreteranno da giovedì 13 a domenica 16 febbraio al teatro Storchi.

Domani al teatro delle Passioni prenderà il via la "Trilogia dell’assedio" che il Teatro dei Venti, diretto da Stefano Tè, realizza con i detenuti attori della casa circondariale Sant’Anna e della casa di reclusione di Castelfranco: domani e il 14 "Edipo Re" da Sofocle, mercoledì 12 e il 15 "Sette contro Tebe" da Eschilo, giovedì 13 "Antigone" da Sofocle, e domenica 16 la ‘maratona’ con i tre spettacoli in sequenza.

Domani e mercoledì al teatro Michelangelo, Sergio Muniz e Miriam Mesturino ci porteranno in "Lapponia". Un viaggio nella terra di Babbo Natale manda in crisi due famiglie e porta in luce una domanda: è giusto dire sempre la verità?

Sempre domani a Maranello, lo stile feroce di Emanuele Aldrovandi in "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro", racconto di una madre e della sua ossessione per la realizzazione della figlia.

E al teatro Comunale di Bomporto, sabato 15 arriverà Paolo Rossi con la sua "Operaccia satirica - La guerra dei sogni", fra teatro, canzone popolare e satira tagliente.

