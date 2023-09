Nella casa del Grande Fratello. Arnold, star di Facebook e Tik Tok: "Demolisco il razzismo ridendoci su"

C’è anche un giovane creator digitale nella Casa del Grande Fratello 2023. Nato il 9 maggio 2001, ha frequentato il Liceo Linguistico ’Formiggini’ di Sassuolo e quindi si è iscritto ad Economia e Marketing all’Unimore. Si chiama Arnold Abora Adomako Cardaropoli, un ragazzo di 23 anni di Castellarano, amatissimo e seguito su Facebook, TikTok e altri socialpiattaforme dove con regolarità da aunni pubblica reel e post di rara comicità che raccontano la sua complicata ma allegra quotidianità in una Big Family, l’hashtag che usa maggiormente. I fratelli Aurora e Michael (adottati come lui) e due genitori Rito e Pina – operai ceramici di origine campana – volentieri si prestano come coprotagonisti dei video.

Spesso Arnold si occupa del tema delle adozioni per demolire pregiudizi e resistenze culturali; tra i reel più divertenti c’è quello in cui lui e Pina si interrogano con leggerezza ironica su una domanda che gli viene rivolta spesso, "Chi è la tua mamma vera?", con Arnold che la tasta per concludere che lei non è di plastica ma vera, e lei che si aggira con il cartello "fac-simile" sulla schiena.

Sia pur nella frivolezza del contesto, nel reality Arnold non perderà occasione di parlare delle questioni che gli stanno a cuore a partire da quella delle adozioni, il razzismo, e soprattutto la genitorialità: quella genetica e biologica, decisamente ininfluente rispetto di quella "sociale" e del cuore, che scaturisce da amore, cura affettuosa e presenza.

Lui (nato in Ghana) e Michael (nato a Scandiano), piccolissimi vennero allontanati dai genitori di origine ghanese e accolti in una casa famiglia reggiana, dove i Cardaropoli li trovarono.

La coppia poi adottò anche quasi neonata Aurora, che aveva avuto problemi alla nascita.

È appassionato di nuove tecnologie e calcio: prima ha militato per il Castellarano, poi per motivi di studio ha lasciato e gioca con i Boys Casalgrande.

Lavora per una agenzia di marketing e per l’agenzia di pompe funebri dell’amico di famiglia Christian De Carlo. "Arnold – racconta Christian – è un ragazzo eccezionale, svelto e bravo in tutto; nei funerali mi ruba la scena con la sua capacità di entrare in empatia con tutti. È una persona speciale".

È lui che ci rivela che "non è fidanzato pur avendo di recente incontrato una ragazza di cui si sta innamorando, con una storia simile alla sua. Per rispetto verso di lei, dato che dovrà stare lontano a lungo nella Casa ha scelto di non andare oltre… per ora".

La caratura umana e la confidenza mediatica di Cardaropoli sono tali che, spiega Christian, "non è stato lui a fare un casting, ma è stata l’organizzazione del reality a volerlo ingaggiare dopo averlo notato su Instagram e TikTok".

Arnold da Rito ha preso la confidenza con il pubblico mentre da Pina la parlantina svelta, caratteristiche che lo rendono un personaggio di assoluto spicco tra gli occupanti della Casa, dove è entrato il 15 settembre: venerdì, negli studios di Cinecittà a Roma, c’era anche mamma Pina a salutarlo.