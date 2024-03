Nella classica Milano-Sanremo c’è anche Aleotti al via

Intenso weekend del ciclismo modenese, che prende il via oggi con la Milano-Sanremo e Master al Novi Sad. Domani i giallobllù saranno anche impegnati in terra veneta. Tra i 46 italiani al via questa mattina nella classicissima di primavera Milano-Sanremo, giunta alla 115^ edizione, ci sarà il finalese Giovanni Aleotti, inserito tra i sette della Bora Hansgroe, che cercherà di mettersi in evidenza oltre che supportare il velocista del team tedesco Van Poppel. Oltre ad Aleotti, sarà al via della prima corsa monumento del ciclismo internazionale il team modenese-reggiano della VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva, capeggiato da Alessandro Tonelli, con i corridori pronti ad inserirsi in tutti i tentativi di fuga. La corsa sarà trasmessa in diretta sulle reti Rai e su Eurosport 2 sin dal via, che verrà dato alle 9 da Pavia. Il pavullese Luca Covili invece rientrerà alle gare con la Coppi e Bartali il 19 marzo. La gara master della seconda prova dell’Emilia Race 2024 scatterà al Novi Sad alle ore 12, con la prima batteria con la corsa valida il 2° Trofeo RS Bardelli. La gara è organizzata dallo Spilla Team Spilamberto e dall’Uisp Modena. Domani il Team Paletti capeggiato da Armin Caselli sarà al via alle 11 alla gara internazionale Piccola Liegi a Thiene (Vicenza), che si snoderà sull’impegnativa distanza di km. 119 con duecento partenti. Armin Caselli, che domenica scorsa a Nonantola è salito sul terzo gradino del podio, cercherà di riconfermarsi anche a livello internazionale, in attesa di tornare a gareggiare in casa a Vignola la domenica delle Palme nel G.P. Fioritura. A Treviso nell’internazionale 107^ Popolarissima, saranno in gara il carpigiano Matteo Pongiluppi ed il nonantolano Luca Varroni, a caccia di un piazzamento nella top ten. A S. Marino di Carpi, domani alle ore 16 la Pol. Sanmarinese presenterà le formazioni Giovanissimi ed Esordienti cha difenderanno i colori carpigiani nel 2024.

Andrea Giusti