Raccontano le storie, i personaggi e i luoghi della città, le quasi sessanta opere che compongono la mostra ‘Nella cornice. Storie dipinte nelle collezioni dei Musei di Carpi’, la nuova esposizione allestita a Palazzo dei Pio di Carpi che inaugura sabato 29 marzo e prosegue fino al 6 gennaio 2026. Le opere pittoriche esposte provengono dai depositi museali: il focus della mostra, infatti, è la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico-artistico dei Musei in una forma che si concentra sulla narrazione insita in ognuna delle scene rappresentate nei dipinti. Una narrazione basata su dettagli di ogni opera, che possono riguardare la moda o la musica, la medicina, il colore.

La mostra è divisa in tre sezioni: ‘Storie’, ‘Personaggi’, ‘Luoghi’, cui se ne aggiunge una quarta, ‘Tre capolavori’.

"‘Nella cornice’ – afferma Giuliano Albarani, assessore alla Cultura - dà il via a una nuova idea di mostra per i Musei di Palazzo dei Pio. Al centro di questo progetto espositivo triennale sta il nostro patrimonio storico-artistico che vogliamo valorizzare, in particolare quello conservato nei depositi per ragioni conservative, di spazio o di incoerenza artistica con i percorsi permanenti di visita e non perché meno meritevole di essere esposto".