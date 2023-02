Nella danza i riflessi di Matisse e il Bolero

di Stefano Marchetti

Roni Koresh non ama essere incasellato in un genere o in una ‘scuola’. Quando parla del suo stile, lui lo definisce ‘Danza’. "Se un movimento si adatta all’idea, lo utilizzo – spiega il coreografo che unisce in sé l’anima israeliana delle sue origini e quella americana della sua terra d’adozione –. Quello che mi interessa è utilizzare il movimento per comunicare, non l’adesione a uno stile particolare". Fondata nel 1991 a Philadelphia, la sua compagnia ha conquistato il mondo con creazioni coinvolgenti e spettacolari. Per la prima volta in Italia, la Koresh Dance Company apre la sua tournée nel nostro Paese proprio dal teatro Pavarotti Freni, dove stasera alle 20.30 presenterà due creazioni di grande fascino e poesia: "La Danse" e "Boléro". La prima parte è una nuova produzione liberamente ispirata ai famosi dipinti di Henri Matisse ("La Danse", appunto, e "Joie de vivre"), otto sezioni con diversi caratteri: passi con una visione quasi pittorica, su musiche originali di John Levis, con testi poetici scritti e recitati da Karl Mullen. La seconda parte è una rilettura del celeberrimo "Boléro" di Maurice Ravel, una partitura iconica, trascinante ed emozionante, qui rivissuta ovviamente attraverso il personalissimo approccio di Roni Koresh.

Nato in Israele, Koresh ha mosso i primi passi nella danza grazie alla mamma, ballerina folk nella tradizione yemenita. Poi si è unito alla Batsheva Dance Company fondata da Martha Graham a Tel Aviv, prima di essere arruolato nell’esercito israeliano. Nel 1983 si è trasferito a New York per studiare all’Alvin Ailey American Dance Theater, nel solco tracciato da Lester Horton e Martha Graham. Ha iniziato a esibirsi con la Waves Jazz Dance Company di Shimon Braun a Philadelphia, quindi ha fondato la sua compagnia. Nel suo repertorio, si contano ormai più di 80 opere, con vari nuovi titoli e debutti ogni anno. Nella formazione del coreografo si uniscono tutte le esperienze e le influenze del suo percorso: schemi precisi, precisione quasi militare, un ‘profumo’ medioorientale, ma soprattutto molta umanità. "La miglior parte di me è che amo quello che faccio – confida –. Lo faccio, lo vivo. È quello che sono". È semplicemente ‘Danza’.