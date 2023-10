Nella fossa castellana tanti dolcetti

Dopo il successo dello scorso anno, sarà ancora festa grande oggi pomeriggio nella fossa castellana di Vignola in occasione della ricorrenza di Halloween. Ad organizzarla è l’associazione L’Altra Vignola, che dalle 15,30 alle 19,30 ha programmato una festa per bambini dagli zero anni in su a base di tanti dolcetti e animazioni varie. Come avvenne nel 2022 e negli anni precedenti (è la quinta festa di Halloween organizzata da questa associazione vignolese, la seconda consecutiva nella fossa castellana), anche questa edizione avrà un risvolto sul territorio, dal momento che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. A illustrare il tutto è Wainer Morandi, presidente di L’Altra Vignola, che spiega: "La partecipazione a questo evento è già sold out da diversi giorni. Avremo infatti anche quest’anno il tutto esaurito, con la presenza di circa 300 bambini. E’ stata l’occasione, per la nostra associazione, di ripulire tutta la fossa castellana in cui si svolgerà l’evento. Cosa che sarà ripetuta anche dopo la festa. Ad "HalloVign…ola 5" (questo il nome della manifestazione, ndr) ci saranno tra l’altro uno spettacolo di magia e il truccabimbi. Dopo la festa, decideremo a chi devolvere il ricavato, che andrà comunque a realtà del territorio. Ad esempio – conclude Morandi – grazie alla festa della discoteca Kiwi abbiamo donato 1.000 euro alle scuole Muratori, 600 euro ad Aisa (associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche) e 400 euro alla Pubblica Assistenza di Vignola".

Marco Pederzoli