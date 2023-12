Nella frazione 14 minori migranti. Il Comitato: "Nessuno ci informa"

Sono quattordici i minori non accompagnati che, in base alla ripartizione effettuata dalla Prefettura di Modena, potrebbero arrivare a Mirandola. Il luogo dove alloggiarli sarebbe già stato deciso: con una delibera infatti, la giunta ha indicato due immobili di proprietà comunale siti in via Babilonia nella frazione di San Martino Spino, che sono in grado di ospitare fino a quattoridici minori, previa individuazione di un soggetto gestore della struttura. Una decisione che non ha mancato di scatenare qualche polemica tra i residenti della frazione. "La giunta ha deciso tutto senza però avvisarci – spiega infatti Lodovico Brancolini, presidente del Comitato frazionale di San Martino Spino – Ho visto la delibera ed ho informato i cittadini, ma qualcuno sapeva che l’amministrazione già da un po’ di tempo aveva pensato di mandarli proprio da noi. Inutile sottolineare che siamo molto arrabbiati, soprattutto perché prima di decidere il sindaco avrebbe dovuto incontrare i residenti della frazione almeno per informarli. Potrebbero arrivare fino a quattordici minori su una popolazione totale di San Martino in Spino che consta di 800 abitanti. Siamo preoccupati perché non si tratta di famiglie, ma di giovani ragazzi. Inoltre, San Martino è la frazione più lontana da Mirandola e i servizi sono pochi. Ha senso portarli qui? Tempo fa – aggiunge Brancolini – l’amministrazione decise di collocare alcuni stranieri a Gavello, a pochi chilometri da noi, ed i residenti hanno segnalato problemi di degrado e ordine pubblico. I due immobili di via Babilonia erano nati per ospitare madri con figli in situazione di difficoltà. Il razzismo non c’entra perché, per esempio, negli anni ‘90, l’amministrazione decise di alloggiare tre famiglie di stranieri a San Martino Spino, che non diedero mai dei problemi. In quell’occasione – conclude il presidente del comitato – il sindaco prima di decidere incontrò la frazione per informare dell’arrivo. Questa volta, invece, non è stata nemmeno diffusa la notizia, abbiamo saputo le intenzioni della giunta a decisione già ampiamente presa. A questo punto ci chiediamo a cosa servano i comitati frazionali, se poi l’amministrazione agisce autonomamente senza minimamente consultarli".

a.g.