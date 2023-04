Nella giornata del jazz il tributo all’icona Franco D’Andrea

di Gian Aldo Traversi

"Che cos’è il jazz"? Verrebbe da rispondere che è l’ omaggio alle meraviglie planate dal cielo di una musica ineguagliabile perché di libera interpretazione, dell’estro e della fantasia, emozione e leggerezza, ritmo e armonia. Inafferrabile e inspiegabile. "Se hai bisogno di chiederlo non lo saprai mai", tagliò corto però Louis Armstrong. Per l’Unesco che nel 2012 ne innalzò il fervore creativo a giornata da ricordare nel calendario il 30 aprile come International Jazz Day "è forza espressiva, magia, creatività e arte raffinata che sradica le diseguaglianze". L’Idea di glorificare la ricorrenza fu di Herbie Hancock, jazzman di tecnica perfetta e dolcezze estreme, scrupolo e tenacia, vigore ritmico naïf e affascinante delle creazioni, per l’appunto ambasciatore Unesco per la musica.

Una ricorrenza che Modena domani interpreta con un duplice concerto all’Hangar Rosso Tiepido co-presentato dagli Amici del Jazz e dalla stessa associazione culturale di via Emilia Est. Alle 19 i riflettori si accendono sul progetto Electric Franco dedicato a Franco D’Andrea, musicista per musicisti, icona del piano jazz italiano, nell’esecuzione di Aldo Mella al basso elettrico, Alessandro Chiappetta alla chitarra elettrica, Elio Rivagli alla batteria, special guest il fuoriclasse Francesco Bearzatti al clarinetto. Un tributo strameritato quello dell’ Electric Franco all’ 81enne meranese genio del pianoforte, affacciato alla finestra della creatività fin da quando a vent’anni suonava con Dexter Gordon e Johnny Griffin. Musicista che per molti ha rappresentato il varco che ha contribuito a immettere l’Italia e l’Europa nella galassia jazz. Tanto che l’ Académie du Jazz de France ha voluto celebrarne la grandezza premiandolo come "Musicien européen", mentre la critica americana gli conferì l’Honorary agli Italian Jazz Awards.

Un cadeau altrettanto prezioso per i jazzofili è il concerto delle 21 che vede alla ribalta il quartetto internazionale del pianista newyorkese Mark Sherman con Joe Magnarelli alla tromba, Stephan Kurman al contrabbasso e Bernd Reiter alla batteria. Sherman ha lasciato impronte di luce perfino nel mondo dei musical di Broadway a fianco di Frank Sinatra, Liza Minelli, Tony Bennet, dando prova di talento straordinario anche nel ruolo di musicista che interpreta sé stesso in oltre venti film con quasi altrettante colonne. Ma artista di classe elevata e rinomanza globale è lo stesso Joe Magnarelli, originario dell’Indiana (Syracuse), virtuoso della tromba tra i più richiesti sulla scena internazionale.