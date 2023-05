Nella "Notte dei Musei" danza tutta la città

Anche quest’anno a Modena sarà la danza il ‘fil rouge’ del ricco carnet di iniziative per la "Notte Europea dei Musei". Sabato 13 maggio, dalle 19 in poi, si terranno performance, incontri, visite guidate, in tutto il centro storico e lungo il percorso fra Palazzo dei Musei e Palazzo Santa Margherita. Per esempio, in piazza Mazzini alle 19 "Afric Racine" di Bruno Baxtar, parata di danze tradizionali africane, al Museo Civico i "Frammenti nel tempo" della scuola d’arte Talentho, alla Galleria Estense le performance de "La Capriola", nella sala dei Cardinali del Collegio San Carlo "Non dalle ricchezze ma dalle virtù nasce la bellezza" con Khorovodarte (nella foto) diretta da Licia Baraldi, Sonia Greco e Cristiana Cappi.

E poi al Consorzio Creativo "Racconti di terra" con le opere di Andrea Capucci e letture di Francesco Rossetti, nel ridotto del teatro Comunale un concerto per pianoforte a cura del liceo Sigonio, e alle 21 una "Notte gialla" alla Biblioteca Delfini, con varie esibizioni nel chiostro del Palazzo Santa Margherita. Fra i momenti musicali, alle 21 nella chiesa di San Barnaba il concerto dei Serial Singers, mentre alla chiesa di San Barnaba si ascolteranno la Schola Polifonica, la Gregoriana, Pueri e Juvenes Cantores diretti da Daniele Bononcini. Gran finale alle 23 in piazza Mazzini con il galà "MuseInDanza" condotto da Carlos Kamizele, con numerosi ospiti. s. m.