"Nella psiche del mio Oreste con l’aiuto delle immagini"

Un originale spettacolo di graphic novel theatre, con i disegni di Andrea Bruno, interpretato dall’attore Claudio Casadio e scritto appositamente per lui da Francesco Niccolini. E’ ’L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’, diretto da Giuseppe Marini, previsto per martedì alle 21 al Walter Mac Mazzieri di Pavullo e curato da Ater Fondazione.

Casadio, cos’è il graphic novel theatre?

"E’ il tentativo di mettere la grafica nel teatro, con questo spettacolo realizzato con Lucca Comics, il più importante evento legato al fumetto, le immagini diventano drammaturgia. Non è un monologo anche se io sono l’unico personaggio in carne e ossa in scena visto che le fantasie del mio personaggio vengono evidenziate".

Come interagisce con le immagini?

"Attraverso un proiettore appaiono immagini sulla parete della stanza di Oreste, il protagonista, al manicomio di Imola, in questo modo lui che disegna continuamente si relaziona con se stesso e il pubblico entra nella sua psiche".

Chi è l’Oreste protagonista?

"Oreste deriva da una persona realmente vissuta presso il manicomio di Volterra: stava nella sua stanza e disegnava continuamente anche incidendo sul muro con la cintura dei suoi pantaloni. Noi lo abbiamo immaginato a Imola, fondendo il personaggio con le celebri Orestiadi di Eschilo: ha avuto una vita molto triste, ha perso i genitori e visto morire la sorellina. Ha trascorso la vita in manicomio, ma a inizio degli anni ’80, grazie alla legge Basaglia esce e si accorge che la vita reale è dura. Vuole raggiungere il padre che dice lo aspetta sulla luna, ma si rende presto conto che andare a piedi alla stazione di Imola, è più difficoltoso che andare sulla luna dove vai con la fantasia. Oreste sceglierà poi un’altra via che non svelo".

Si parla di malattia mentale, il teatro può essere utile?

"Negli anni ’80 io i miei primi laboratori teatrali li ho fatti al manicomio di Imola e penso che non si distinguesse tra attori e pazienti. Il teatro ha un aspetto di impegno sociale importante, una funzione civile e con lo spettacolo che ha avuto cento repliche in tutta Italia ricordiamo che la legge Basaglia, aprendo i manicomi, ha ridato dignità alle persone".

Il pubblico come reagisce?

"Sono molto soddisfatto perché stiamo facendo davvero molte date e tanti mi avvicinano dicendomi che anche loro avevano una zia, un parente che aveva problemi mentali. L’Oreste non è uno spettacolo leggero, è molto duro, anche se vi ho inserito tratti di ironia romagnola per alleggerire. E’ un misto appunto di ironia e di poesia e vedo che il pubblico ha ancora molta voglia di emozionarsi".

Stefano Luppi