’Nella rete della persecuzione 1943-1945’. L’esposizione dedicata a Odoardo Focherini

‘Nella rete della persecuzione 1943-1945. Luoghi, storie e persone intorno a Odoardo Focherini’ è il titolo della mostra che inaugura sabato alle 9.30 all’ex Sinagoga di Carpi. L’esposizione, dedicata al beato carpigiano, è ‘diffusa’ tra Carpi, Modena e Mirandola, in 16 tappe che ruotano intorno a Focherini e a uomini e donne che, in quegli anni, furono protagonisti di scelte di persecuzione, salvezza, resistenza o indifferenza. All’inaugurazione saranno presenti la presidente della Fondazione Manuela Ghizzoni, l’arcivescovo di Modena e Nonantola e di Carpi monsignor Erio Castellucci, i sindaci di Mirandola e Carpi Letizia Budri e Riccardo Righi, la vicesindaca di Modena Francesca Maletti, Paola Focherini e Odoardo Semellini, figlia e nipote di Odoardo, e la curatrice della mostra Giulia Dodi. Ideata da Manuela Ghizzoni e Marika Losi, con la curatela scientifica di Fabio Montella e i testi storici di Giulia Dodi, la mostra si sviluppa come un percorso diffuso in 16 tappe: case, edifici pubblici, luoghi di culto, sedi istituzionali, tra Mirandola, Carpi e Modena. Questi luoghi, segnalati da appositi ‘leggii da terra’ ideati da Fausto Ferri, rappresentano i nodi della ‘rete’ che raccoglie le vicende biografiche di Focherini e di altri uomini e donne di quel tempo.

m.s.c.