Nella vecchia cucina c’è una vita di ricordi

Adriana, ottant’anni, è seduta nella sua vecchia cucina, in una piccola, modesta casa popolare alla periferia di Milano. Le hanno appena comunicato che dovrà lasciare la sua abitazione perché tutto il comparto sarà sottoposto a ristrutturazione, e anche lei dovrà trasferirsi. E così Adriana inizia a rievocare la sua storia e quella di un mondo che non esiste più, travolto dai mille problemi di oggi, abusivismo, immigrazione, case che cadono a pezzi. Domani e mercoledì 18 alle 21 al teatro Michelangelo di Modena Ivana Monti (nella foto) interpreta "Una vita che sto qui", emozionante monologo di Roberta Skerl. Fra passato, presente e futuro incerto. Sempre al Michelangelo, venerdì 20 tornerà il sorprendente mentalista Francesco Tesei, pronto a... leggerci nel pensiero con il suo spettacolo "Telepathy". Mentre sabato 21 e domenica 22 alle 17 al teatro Tempio andrà in scena un classico di Eduardo, "Napoli milionaria!" con la regia di Francesco Terrano.

Ancora venerdì 20 al teatro Comunale di Carpi, Fabrizio Bentivoglio, con il contrabbasso di Ferruccio Spinetti, ci porta una "Lettura clandestina", un viaggio fra i tanti articoli che Ennio Flaiano scrisse per giornali e riviste. Diventano il racconto di un’Italia di quel tempo, ma ancora molto somigliante all’Italia di oggi, con (molti) vizi e (poche) virtù.

