"Nelle case e negli uffici l’ideale è tenere 25 gradi"

Sono giorni di temperature elevatissime, con un caldo torrido che obbliga ad accendere l’aria condizionata, in casa o in ufficio, anche per tutto il giorno. Una situazione che costringe i cittadini ad avere un occhio di riguardo all’efficienza energetica, sia per tenere sotto controllo la bolletta sia per evitare spiacevoli sovraccarichi domestici: "In ottica di risparmio energetico – spiega Fabrizio Rossi, responsabile Operations Energia Elettrica di Inrete Distribuzione Energia (la controllata del Gruppo Hera che gestisce nella nostra regione la distribuzione di gas ed energia elettrica) – non posso che sottolineare le consolidate buone prassi che ci devono vedere impegnati nell’utilizzo dei condizionatori impostando una temperatura sui 25 gradi, per esempio, in modo da non avere una differenza tra la temperatura interna e esterna troppo elevata, utilizzandoli con le finestre chiuse e disattivandoli quando le apriamo". Tra le raccomandazioni, c’è quella di occuparsi della manutenzione dei condizionatori: un’adeguata pulizia del filtro, ad esempio, ne aumenta l’efficienza con evidenti risultati anche nei consumi. Importante anche controllare gli infissi, evitando spifferi: in questo modo la casa raggiunge più facilmente la temperatura desiderata, ottimizzando costi e risorse. In merito alle temporanee interruzioni del servizio di energia elettrica che si sono verificate tra il pomeriggio e la serata di martedì, invece, Fabrizio Rossi aggiunge: "Abbiamo registrato due guasti alla rete di distribuzione non correlati però al caldo. In particolare, si è trattato di guasti a componenti di rete che hanno interessato la zona Fiera e la frazione di Cognento. In entrambi i casi grazie alla gestione da remoto siamo riusciti a ripristinare il servizio alla maggior parte dei clienti in circa 510 minuti. – spiega – Grazie al polo di telecontrollo delle reti elettriche, presente con il call center tecnico nella sede di Modena, monitoriamo ed effettuiamo in tempo reale manovre da remoto su tutta la rete di distribuzione elettrica gestita da Inret, così riusciamo ad esempio a isolare eventuali porzioni di rete guasta garantendo il ripristino della continuità del servizio nel minor tempo possibile. A Cognento solo duecento utenze, sulle duemila complessivamente coinvolte nel guasto, sono state interrotte per circa un’ora".