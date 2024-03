Nelle farmacie shopper col numero anti-violenza

Festeggiare le donne, nella Giornata internazionale della Donna e non solo, facendo corretta informazione e divulgando il più possibile il numero verde 1522, istituito allo scopo di offrire sostegno alle donne vittime di violenza e stalking: è questo l’obiettivo che ha spinto Federfarma Modena (in accoglimento della campagna nazionale patrocinata da Federfarma Nazionale e dell’Associazione Farmaciste Insieme) a dotare le farmacie della rete – 176 in totale, capillarmente distribuite su tutto il territorio provinciale – di una shopper con sopra indicato il numero. Le shopper ricevute, saranno consegnate dai farmacisti alle utenti che si recheranno presso le varie farmacie.

Il numero 1522 è stato attivato nel 2006 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità allo scopo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, ed è accessibile in varie lingue dall’intero territorio nazionale, gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. Per ogni confezione di shopper acquistata con una spesa di 99 euro, 10 euro saranno donati dalle farmacie all’Associazione Differenza Donna per il sostegno dei figli delle donne che assistono. "Le farmacie – spiega il presidente di Federfarma Modena Fabrizio Violi – possono rappresentare un nodo importante nella rete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere".