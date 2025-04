Nelle ’Notti di Mosca’. I corsi e ricorsi della storia

Enrico Franceschini con il suo ultimo romanzo ’Le notti di Mosca’ (Baldini+Castoldi pagine 285) entra a gamba tesa dentro a un tema di sciagurata attualità. È evidente infatti come il tentativo di occupazione della Cecenia da parte della Russia nella seconda guerra russo – cecena del 1999 qui descritto, evochi gli scenari che stanno offuscando i nostri giorni. ’Le notti di Mosca’ è forse il romanzo più cinematografico di Franceschini e sembra scritto apposta per diventare una sceneggiatura. La trama che si snoda tra Mosca, Londra, Grozny, Courchevel, il Caucaso, gravita attorno al progetto di vendetta di un ex soldato delle truppe speciali britanniche e di una guerrigliera della resistenza cecena a cui i Russi hanno sterminato le famiglie. Ricca di colpi di scena (uno clamoroso su tutti) e di una intrigante quota di erotismo, riesce a mescolare il personale con il politico, il quotidiano con l’epico, in un equilibrio perfetto che tiene il lettore incollato alle pagine. Romanzo d’avventura e di guerra, western, spy story: tante sono le anime che scorrono tra le pagine dove domina l’affresco della Russia post – comunista degli oligarchi, cupa e corrotta. Una Russia dove il perfido ministro della difesa Vladimir Vladimirovic Volkov, approfittando dell’offuscamento alcolico del presidente Boris Eltsin trama per succedergli non lesinando metodi sordidi e feroci (a chi assomiglia come una goccia d’acqua Volkov ex dirigente del KGB non avrete difficoltà a intuirlo). ’Le notti di Mosca’ è talmente coinvolgente nel suo turbinio di accadimenti che lo definirei non solo un libro da leggere, ma un’opportunità per immergersi nel passato che ci riguardano da vicino. La sapiente mano di Franceschini, giornalista e scrittore dalla solida impronta storica, ci conduce con maestria alle origini di situazioni che oggi proiettano un’ombra sinistra sul nostro futuro, per capire meglio i corsi e ricorsi della storia e, senza indugi, da che parte stare.

Claudio Gavioli