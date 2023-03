’Nelle stanze dell’arte’ di Bper Banca In mostra le tele di antichi maestri

Bper Banca mette in mostra i suoi gioielli artistici, molti e preziosi anche se ristretti in uno spazio che oggi pare inadeguato vista l’importanza dell’istituto di credito in Italia e vista appunto la qualità della raccolta originaria e delle altre via via aggiunte attraverso le acquisizioni bancarie. La possibilità di ammirare importanti dipinti compresi tra i secoli XIV e XVIII è data dalla mostra ’Nelle stanze dell’arte. Dipinti svelati di antichi maestri’, curata da Lucia Peruzzi e visibile in via Scudari 9 da oggi al 2 luglio (da venerdì a domenica, 10-18, ingresso libero, informazioni al telefono 059.2021598, www.lagalleriabper.it) che offre al visitatore anche alcuni inediti mai visti perché esposti a decoro degli uffici della sede centrale di via San Carlo.

"Con questo progetto – spiega Sabrina Bianchi, responsabile del patrimonio culturale bancario – proseguiamo nella promozione del nostro patrimonio artistico, sempre più fruibile e accessibile grazie a un programma espositivo dinamico, costantemente in evoluzione. In questo modo pensiamo di sensibilizzare il pubblico all’arte, un impegno che La Galleria si è assunta e che sta portando avanti sempre più diffusamente anche in altri luoghi italiani". Lucia Peruzzi (in foto) ha scelto le opere e le introduce: "Il percorso è immaginato a comporre un suggestivo fil rouge dell’arte emiliana, partendo con una piccola sezione dedicata a opere di carattere devozionale. Queste immagini dipinte, quasi tutte poetiche variazioni sul tema della figura della Vergine, a volte delicate e dolci, a volte intense e protettive, si susseguono nel breve spazio della parete come preghiere che scandiscono il tempo in un Libro d’Ore".

Elencando in ordine sparso gli autori presenti sono Francesco Vellani, Giuseppe Maria Crespi, Giovan Gioseffo Dal Sole, Lippo di Dalmasio, Annibale Carracci, Francesco Zaganelli, Innocenzo Francucci detto Innocenzo da Imola, Bartolomeo Ramenghi il Bagnacavallo, Orazio Samacchini, Alessandro Mazzola, Ludovico Carracci, Carlo Bononi, Giacomo Cavedoni, Alessandro Tiarini, Marcantonio Franceschini, Giuseppe Marchesi il Sansone, Giacomo Zoboli, Ottavio Leoni e Francesco Solimena.

Stefano Luppi