Nell’inferno dell’Rnord "Continue aggressioni, non farò più il custode"

Continue aggressioni e un clima di totale insicurezza che si protrae da anni, con personaggi ormai noti che fungono da ‘padroncini’ . Soggetti che mandano avanti il malaffare facendosi strada a suon di minacce. E’ questa la preoccupante situazione che ha portato Gianni Daverio, 63 anni e storico portinaio dell’RNord a presentare le dimissioni per giusta causa, con decorrenza immediata, dal proprio incarico. Daverio aveva iniziato la propria avventura nei palazzoni di strada Canaletto a inizio 2018 e alloggiava all’interno di uno dei locali. Nei suoi anni di attività aveva cercato, pur rischiando praticamente ogni giorno, di restituire dignità e decoro al complesso residenziale ma, in cambio, ha ricevuto solo minacce e aggressioni fisiche. A seguito dell’ultimo episodio, avvenuto il 3 luglio, il 63enne ha deciso che, per salvarsi la vita, era giunto il momento di abbandonare l’incarico. Daverio si è rivolto alla Cgil che, per conto dello stesso, ha comunicato le dimissioni per giusta causa del portinaio con decorrenza immediata. "Il Lavoratore è stato aggredito per l’ennesima volta sul luogo di lavoro, cosi come risulta dalla denuncia del pronto soccorso e dalla successiva denuncia presso la Municipale effettuate il 4 luglio – scrivono dall’organizzazione sindacale. In seguito alla chiusura dell’infortunio, oggi non sussistono le condizioni per poter riprendere l’attività lavorativa in sicurezza. Il Condominio è divenuto da tempo un luogo poco sicuro, in seguito alla presenza costante di spacciatori, ubriachi, persone pronte a delinquere aggredendo chiunque si trovi in zona od ostacoli la loro attività, motivo per cui il Signor Daverio comunica le sue dimissioni per giusta causa".

Il lavoratore, nel frattempo, si è allontanato da Modena e, per questioni di sicurezza, ha lasciato l’alloggio Rnord. "Non ho più intenzione di rimetterci la salute – spiega – Ho presentato altre denunce in passato nei confronti sempre delle stesse persone che vivono o frequentano il palazzo ma, da cinque anni a questa parte, non è mai cambiato nulla. Le forze dell’ordine hanno le mani legate, manca il personale, altri sono in malattia e nel frattempo la situazione all’RNord peggiora, è terrificante. A quanto pare qualche giorno fa anche la catena ‘Aldi’, da poco inaugurata in pompa magna ha presentato denuncia contro un soggetto che effettuerebbe quotidiani furti di prodotti alimentari e non solo. Merce che finirebbe proprio nelle tasche di una prostituta residente che, subito, rivenderebbe i prodotti a ‘fidati’ clienti. Per quanto riguarda l’ultima aggressione, Daverio sottolinea: "Lo conoscono tutti il personaggio che mi ha aggredito: era da poco uscito dal carcere. Quando l’ho visto arrivare e citofonare sempre alla solita inquilina, che riceve qua da 20 anni – spiega – gli ho fatto presente che se ne doveva andare. Ci discuto da 5 anni proprio perchè, insieme alla signora, gestiva tutto il giro e intendo spaccio, prostituzione e furti. A quel punto l’uomo ha spaccato la porta e ho cercato di difendermi: mi sono messo sotto le telecamere – sottolinea – ma ha comunque cercato di colpirmi con una busta piena di lattine e alla fine c’è riuscito. Sono rimasto ferito e sono dovuto ricorrere alle cure ospedaliere: mi hanno dato 10 giorni di prognosi".

Valentina Reggiani