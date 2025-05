Nell’oasi del Torrazzuolo scatta la caccia al tesoro

Oggi dalle 9 alle 23, si svolgerà presso l’oasi del Torrazzuolo ‘Bioblitz’, una caccia al tesoro dedicata all’esplorazione e al monitoraggio della biodiversità. Si tratta di una evento naturalistico aperto a famiglie e curiosi che si affiancheranno a scienziati, naturalisti ed esperti per osservare, identificare e registrare le specie presenti nell’area naturale. È un’opportunità concreta per contribuire alla ricerca scientifica, sensibilizzare alla conservazione e vivere un’esperienza immersi nella natura.

Durante la giornata, i partecipanti potranno partecipare a escursioni tematiche, laboratori e attività interattive pensate per approfondire la conoscenza di animali grandi e piccoli, insetti, piante e funghi. Non sono richieste competenze specifiche: ciò che conta è l’interesse per la natura e la voglia di partecipare.

Sarà un modo per "diventare scienziati per un giorno", vivendo un’esperienza formativa, divertente e utile per l’ambiente. Le attività si svolgeranno nei diversi habitat dell’oasi, dalla mattina fino a tarda notte, in piccoli gruppi guidati da esperti zoologi, botanici, entomologi, micologi ed ecologi, che accompagneranno i partecipanti nell’osservazione e nell’identificazione delle specie utilizzando metodi e strumenti della ricerca scientifica: retini entomologici, binocoli, lenti, microscopi, app e guide naturalistiche.

L’oasi comprende un insieme di elementi naturali e semi naturali quali piccole zone umide, un esteso reticolo di siepi e filari alberati, aree prative, circa 4 km di fossati artificiali realizzati entro o ai margini delle aree rimboschite, realizzati attraverso l’azione congiunta di Partecipanza Agraria di Nonantola, Amministrazioni provinciale e comunale. Flora e vegetazione attuali sono il risultato di insediamenti preesistenti, colonizzazione spontanea, gestione orientata dei livelli idrici e recenti interventi di rimboschimento iniziati da1 1985.

Gian Luigi Casalgrandi