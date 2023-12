Neonato morto dopo il parto, si attendono i risultati dell’autopsia

E’ stata effettuata l’autopsia sul corpicino del neonato deceduto poco dopo essere venuto alla luce, lo scorso nove dicembre all’ospedale di Sassuolo. Ciò che la procura ha ‘chiesto’ ai periti incaricati è di individuare l’esatta causa di morte del piccolo e, ovviamente, eventuali responsabilità in capo ai sanitari. Proprio per far luce sul decesso del neonato e permettere al contempo la partecipazione agli accertamenti tecnici, come atto dovuto la procura ha iscritto sul registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo cinque medici dell’ospedale di Sassuolo, tra cui un’ostetrica. Sanitari presenti al parto: un cesareo programmato a seguito della posizione del feto. Secondo quanto emerso il piccolo avrebbe manifestato difficoltà respiratorie a pochi secondi dal parto: i sanitari avrebbero tentato disperatamente di rianimarlo ma senza riuscirvi, purtroppo. Non è possibile escludere a priori, quindi, che il bambino fosse affetto da patologie non evidenziate in precedenza: il tracciato non avrebbe però indicato alcuna sofferenza prima della nascita del piccolo. E’ stata la famiglia, nei giorni successivi a presentare denuncia dopo essersi rivolta ad un legale: i genitori, residenti in provincia di Reggio Emilia, hanno infatti presentato un esposto in procura per chiedere che fosse fatta luce su quanto accaduto in sala operatoria. La procura ha nominato quale medico legale la dottoressa Donatella Fedeli; presenti all’esame autoptico anche gli altri consulenti di parte. Si attende ora l’esito dell’accertamento al fine di stabilire con certezza cosa abbia provocato il terribile decesso del neonato. Al momento – appunto – non si esclude alcuna ipotesi.

Valentina Reggiani