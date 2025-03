Neonatologia, il dono. Oltre 73mila euro per un altro respiratore

Attraverso l’iniziativa solidale ’i gesti d’amore si fanno sentire’, attiva dal 4 novembre al 15 dicembre 2024, Conad Nord Ovest ha raccolto 73.300 euro per supportare Pollicino, Associazione per il progresso della neonatologia a Modena – ODV, con i quali verrà acquistato un secondo respiratore per la Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico. La donazione è stata resa possibile grazie al contributo di clienti Conad in possesso della Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, che acquistando campanelle in plastica riciclata ispirate ai personaggi Disney hanno potuto donare 50 centesimi a sostegno degli ospedali del nostro territorio.

A un anno dalla consegna del primo sistema di ventilazione assistita, questa seconda donazione rientra nelle tecnologie d’avanguardia indispensabili per il reparto di Neonatologia, poiché permette di supportare la respirazione del neonato, soprattutto se prematuro, in maniera più fisiologica che in passato, captando con più accuratezza gli atti respiratori del bambino e supportandoli meglio grazie a una ventilazione non invasiva. "Sono qui da qualche settimana - commenta Luca Baldino, Direttore Generale dell’AOU di Modena - e sto scoprendo che Modena ha una generosità che onestamente non ho conosciuto in tutti gli altri territori in cui sono stato. La sanità è fatta soprattutto di persone e professionisti, ma anche e sempre più di tecnologie d’avanguardia: questo secondo respiratore ci consentirà di essere ancora più efficaci e vicini ai pazienti e alle famiglie".

L’iniziativa di raccolta fondi, infatti, in soli due anni ha permesso a Conad Nord Ovest di donare oltre 132mila euro al Policlinico di Modena, anche grazie all’Associazione Pollicino che dal 1993 promuove e finanzia la ricerca e l’acquisto di attrezzature e sostiene l’aggiornamento del personale.

"Questa donazione si inserisce in un atteggiamento di grande solidarietà da parte della cittadinanza, ma anche delle istituzioni – rimarca Fabrizio Ferrari, fondatore e Presidente dell’Associazione Pollicino – Modena è sempre stata una città particolarmente attenta ai bisogni della comunità, in particolare dei più fragili, e il nostro reparto di Neonatologia è uno dei migliori del paese. Sapere quindi che le istituzioni e la direzione generale sono appoggiate anche dalla comunità e da realtà come Conad Nord Ovest è molto importante".

L’assegno è stato consegnato virtualmente martedì 4 marzo durante una cerimonia nell’atrio di Neonatologia del Policlinico, con la presenza di Luca Baldino, Direttore Generale dell’AOU di Modena, Federica Venturelli, Assessora alle Politiche educative e Rapporto con l’università del Comune di Modena, Alberto Berardi, Direttore Neonatologia dell’AOU di Modena, Guido Paltrinieri, Responsabile Direzione Rapporto Soci Emilia Conad Nord Ovest, Michele Zoli, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e Fabrizio Ferrari, fondatore e direttore dell’associazione Pollicino.

Milena Soci