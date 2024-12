Neonazista della porta accanto, impiegata comunale indagata per sovversione dello Stato

Gli indagati, tra cui la donna modenese, secondo le indagini agivano con finalità neonaziste, suprematiste e di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Ieri mattina la polizia – nell’ambito di una indagine svolta sotto la direzione delle Direzioni distrettuali antiterrorismo delle procure di Bologna e Napoli, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – ha eseguito 12 custodie cautelari in carcere e complessivamente 25 perquisizioni, tra cui una nell’abitazione della donna, in centro storico.

La 62enne, insospettabile, risulta impiegata in un ufficio comunale ed è stata sottoposta a perquisizione: gli agenti hanno posto sotto sequestro i device, ovvero apparecchiature elettroniche. Parliamo di una ‘storica’ della destra romana ma che – in base a quanto trapelato – si sarebbe definita come ‘logorroica sociale’. In sostanza sarebbe finita in rete senza sapere cosa in realtà avvenisse o si progettasse all’interno dell’organizzazione. "Si tratta di una persona politicamente di destra e attraverso Telegram per curiosità è entrata in questa chat ma in realtà non conosce nessuna di queste persone. In caso di processo ci difenderemo nelle sedi opportune”, afferma il legale difensore, avvocato Francesco Carrozzo.

Oltre a Modena, le altre città coinvolte sono Bologna Bari, Brindisi, Lecco, Milano, Monza Brianza, Modena, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Pordenone, Ravenna, Roma, Teramo, Trieste, Vercelli e Vicenza.

La ‘Werewolf Division’ (il nome viene dai ‘lupi mannari’ nazisti guidati da Heinrich Himmler per contrastare l’avanzata delle forze alleate e sovietiche in Germania alla fine della Seconda guerra mondiale) era già finita nel mirino di un’inchiesta della procura di Napoli nel maggio 2023 con otto indagati. In quell’occasione era emersa una rete Telegram gestita da Bologna che sarebbe servita per organizzare “atti eversivi violenti”, inneggiando alla Shoah.

L’inchiesta nasce dagli “accertati contatti tra alcuni dei vertici dell’organizzazione con i leader di un’altra associazione sovversiva di stampo negazionista e suprematista denominata ‘Ordine di Hagal’, attiva sul territorio nazionale e disarticolata a fine 2022 dalla Digos di Napoli”.

Gli indagati – incardinati in una struttura marcatamente verticistica – “si distinguevano per ruoli, dal ‘Comandante’ all’ ’Editore’ e all’Istruttore’”. Sulla base delle attività investigative delle Digos è stato ricostruito che “il gruppo ‘segreto, composto da pochi camerati validi e fedeli... pronti ad agire’, svolgeva la propria attività di propaganda e reclutamento di ‘Nuovi uomini e donne pronti alla rivoluzione’”.

I 25 indagati sono accusati di aver a vario titolo promosso, organizzato e preso parte all’associazione, successivamente rinominata ’Divisione Nuova Alba’, che mirava all’instaurazione di uno Stato etico ed autoritario incentrato sulla “razza ariana” anche con il progetto di azioni violente nei confronti di alte cariche delle Istituzioni. Una vera e propria “cellula organizzata”, già in fase operativa, in grado di realizzare attentati anche con le tecniche usate dai cosiddetti ’lone wolves’ sia suprematisti che jihadisti.