Neopatentato si schianta. Era alla guida ubriaco

Un incidente, intorno alle 5 di venerdì scorso, ha coinvolto un neopatentato. In particolare, un 22enne, residente in provincia, percorreva alla guida di una Dacia Sandero via Argiolas quando, in prossimità dell’incrocio con strada Contrada, si è scontrato con una Lancia Ypsilon, guidata da un 64enne, diretta verso la tangenziale e finita nel fossato a causa dell’urto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale e gli operatori del 118 che hanno accompagnato il conducente della Lancia, lievemente ferito, all’ospedale di Baggiovara. Sottoposto ad alcol test, sul luogo dell’incidente, il guidatore della Dacia. Dall’esame è stato riscontrato un tasso alcolemico tre volte sopra il consentito (il limite è 0.5) collocandolo nella terza fascia individuata dalle normative, la più grave.

Al giovane è stata ritirata la patente (conseguita da appena 2 anni), mentre il veicolo, di proprietà di un’altra persona, non è stato interessato da provvedimenti. Sarà l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a carico del neopatentato, la cui ammenda, per il nuovo Codice della strada, può arrivare a 6mila euro, l’arresto fino a 1 anno e la sospensione della patente fino a due anni.