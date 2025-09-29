Neri para il Montombraro. Il Medolla Sf lo ringrazia e raggiunge la vetta

MONTOMBRARO

1

MEDOLLA S.F.

2

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (78’ Corropoli S.), Sighinolfi G. (80’ Rizzo), Hinek R., Corropoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A. (73’ Marra), Momodu, Carnazza (70’ Pappalardo), Zattini. A disp: Guerrieri, Borri, Magli, Florini, Allegra. All. Antonelli

MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi (72’ Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, A. Vanga, Pastorelli, Abusoglu, Tecku (76’ Bugneac), Franco (72’ Stabellini), Adusa. A disp: Maccarinelli, Haddaji, Marconi, Zanoli, Camara. All. Semeraro.

Arbitro: Mongiorgi di Bologna

Reti: 5’ Adusa, 12’ Pastorelli, 14’ Momodu

Note: espulsi Saracino e A. Vanga a fine gara, ammoniti Hinek, Sighinolfi A., Marra, Tecku, Stabellini.

Uno strepitoso Neri permette al Medolla San Felice con le sue parate di sbancare Monteombraro e di sorpassare di nuovo in vetta la Sanmichelese, che però ha una gara in meno. Succede tutto nei primi 15’ con le tre reti: al 5’ punizione dalla trequarti di Franco e il solito Adusa non perdona, al 12’ Pastorelli dall’incrocio del limite dell’area trova una parabola perfetta sul secondo palo per il 2-0 ospite, al 14’ tap in vincente di Momodu sulla conclusione di Andrea Sighinolfi. Poi è Neri show: al 22’ il 38enne numero è strepitoso sulla mezza rovesciata di Momodu, al 38’ ancora Neri è bravo a respingere un colpo di testa di Zattini. A inizio ripresa Neri è super di piede su Andrea Sighinolfi, poco dopo Zattini dall’altezza del rigore viene murato. Nel finale parapiglia per un angolo non fatto battere e rossi a Saracino e Vanga.