Ness1 escluso al Luna Park

Un pomeriggio dedicato al divertimento e allo stare insieme, circondati dalle tante attrazioni del Luna Park di Via Divisioni Acqui. È stato questo lo scopo dell’evento benefico promosso dal Consorzio ’Parco Ferrari in giostra’ e dedicato ai ragazzi con disabilità di ’Ness1 Escluso’.

"Abbiamo voluto regalare ai ragazzi un pomeriggio felice e di divertimento. È un’iniziativa che si è tenuta anche lo scorso anno e alla quale teniamo molto perché promuove valori ai quali siamo molto legati come inclusione e solidarietà" afferma Eros Degli Innocenti, presidente consorzio Parco Ferrari in giostra.

"È stato un regalo meraviglioso per i nostri ragazzi– commenta Marcella Vaccari, coordinatrice di Ness1 Escluso – abbiamo ancora negli occhi i sorrisi dello scorso anno quando invece eravamo ancora un po’ perplessi di portarli in un ambiente così pieno di stimoli come il luna park ma invece è andata benissimo e loro si sono divertiti molto".