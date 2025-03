"Nessun disturbo, avanti così"

"Vivo in questa zona, vicino a via Spontini – dice Beatrice Candela – ma devo dire che non ho notato particolari movimenti o cambiamenti legati alla nuova gestione di questo centro. Non ho visto un via vai

di persone né problemi di parcheggio, non mi sembra che ci siano problemi. Sapere che viene utilizzato

per attività che hanno lo scopo di favorire lo scambio culturale, ad esempio con lezioni di italiano ed eventualmente anche momenti di preghiera non mi dà alcun fastidio. Sinceramente, se viene gestito in modo corretto e senza arrecare disturbo, non ho nulla

in contrario. Mi sembra una situazione nella norma

e non vedo motivi per preoccuparmi".