Nessun dorma, arriva Turandot al Comunale: "Il capolavoro del Puccini più moderno"

di Stefano Marchetti

È l’ultimo Puccini e anche il più profondamente novecentesco. "Sono convinto che Giacomo Puccini, a un certo punto del suo percorso artistico, (e soprattutto con ‘La Fanciulla del West’ e il Trittico), si sia posto il tema di pensare a una nuova pagina del teatro musicale italiano, pienamente immerso nella modernità. Non più opere in chiave ottocentesco, post veriste o post verdiane, quanto davvero una nuova chiave di scrittura. E ‘Turandot’ è proprio questo", spiega il maestro Marco Guidarini in una pausa delle prove al Comunale. Fra i più noti direttori d’orchestra della sua generazione, con una luminosa carriera internazionale (debuttò come assistente di John Eliot Gardiner), Guidarini ha affiancato gli studi umanistici a una formazione musicale di alto prestigio: nel suo libro ’Operasofia’ (pubblicato dal Melangolo) ha esplorato la filosofia dell’opera lirica. E anche di Puccini.

Maestro, la prima domanda è d’obbligo. ’Turandot’ è l’opera incompiuta: quale finale eseguirete?

"Da sempre quella del finale è la vexata quaestio. Per questa produzione abbiamo scelto il finale integrale che venne composto da Franco Alfano dopo la morte di Puccini: ho consultato i fogli d’album su cui l’autore lavorava, un materiale molto vasto, e in effetti questo finale pare il più vicino alle intenzioni del Maestro. L’orchestrazione è diversa, più vicina forse all’espressionismo europeo, ma credo sia la soluzione più convincente". ’Turandot’ nacque in un tempo difficile, con l’Europa ferita dalla Grande Guerra. Ritiene che Puccini ne sia stato influenzato?

"Puccini era convintamente legato alle radici italiane e al contempo era un vero uomo del ‘900, aperto alla modernità e alla novità, anche come rottura di schemi. E proprio nel suo tempo avvertiva un profondo cambio di velocità della storia: era finito un tempo romantico e si era aperto un mondo diverso. Di certo, nella sua sensibilità, anche la violenza e la ferita della guerra ebbero un ruolo fondamentale".

Quest’opera ci porta verso un Oriente esotico, misterioso... "Più che altro verso un altro mondo e altre sensibilità, nella ricerca di un altrove. Già dalla metà dell’800 in poi, gran parte delle avanguardie europee e soprattutto francesi ebbero questa fascinazione per l’orientalismo e per una cultura ‘altra’ che veniva studiata e assorbita. Puccini ha il peculiare talento di acquisire la novità e la diversità in un linguaggio che rimane pienamente italiano".

Con quel ’Nessun dorma’ che è divenuto icona...

"...E che Puccini non ha concepito come un’aria con un acuto su cui si scateni l’applauso ma all’interno di un flusso musicale che continua".

Come sarà questa produzione?

"La regia creata da Giuseppe Frigeni è assai elegante e visibilmente molto bella, vicina al pensiero orientale che lavora per sottrazione rispetto alla retorica gestuale: richiede quindi ai cantanti un atteggiamento fisico e una postura molto attenta. Lavoriamo con un doppio cast, per cui tutto è particolarmente impegnativo, ma sono certo che il pubblico apprezzerà".

Il suo libro ’Operasofia’ è un grande racconto della lirica. Che significato ha l’opera nel nostro tempo?

"La storia del teatro musicale e dell’opera lirica, soprattutto italiana, è la storia di quello che siamo e di quello che siamo diventati. L’opera è un veicolo della conoscenza dell’Italia in tutto il mondo e – per esempio in Giappone o in Corea – c’è chi impara l’italiano proprio per capire e gustare meglio le nostre opere. Invece, paradossalmente, all’interno del nostro Paese lo sguardo verso questa magnifica forma d’arte sembra diminuire sempre più: non la si conosce, non viene studiata a scuola, non si fa un’opera di divulgazione. Questo mi procura sempre grande amarezza e sofferenza, soprattutto se lo confronto all’amore per l’opera che vedo all’estero".