Nessun dubbio, a teatro la sicurezza sul lavoro

‘Nessun dubbio’, per la regia di Giancarlo Sepe, è lo spettacolo che andrà in scena il 3 febbraio alle 21, al Teatro comunale di Carpi. Il tema centrale è quanto mai, drammaticamente, attuale: gli infortuni sul lavoro. Autore del testo è il professor Federico Ricci, psicologo del lavoro, docente a Unimore, che si occupa di come migliorare la sicurezza sul lavoro. Lo spettacolo farà tappa anche a Carpi, grazie all’organizzazione dell’associazione Amici del Fegato: "In quanto associazione di promozione sociale – afferma il presidente Adamo Neri – volta alla tutela della persona nelle sua interezza, abbiamo accolto con favore questa iniziativa di riflessione su un tema così importante". Come spiega il professor Ricci, lo spunto è stato preso da ‘La parola ai giurati’, un film del 1957 con Henry Fonda: nel dramma teatrale in scena a Carpi non vengono smontate le convinzioni di colpevolezza di un presunto omicida bensì il luogo comune di cui sono convinti una dozzina di cittadini chiusi in un laboratorio universitario e che alla domanda ‘il lavoratore è o no colpevole della propria morte avvenuta per un incidente sul lavoro?’, all’inizio rispondono che si è trattato di una tragica fatalità dovuta a un errore umano. Ma poi, sotto l’incalzare dei dubbi sollevati da uno di loro, vengono convinti che, in materia di infortuni sui luoghi di lavoro, la realtà non è così semplice. E questo perché la maggior parte di questi episodi dipende dall’assenza non tanto di competenze tecniche del lavoratore, ma dalla mancanza, in azienda, di un sistema sociale, psicologico e relazionale". "Nell’80% gli incidenti prodotti da errori umani – prosegue Ricci - non sono però responsabilità del lavoratore, bisogna muoversi su altri fronti: aspetti psicologici, consapevolezza del posto in cui si sta operando, percezione delle situazioni pericolose, trasformare l’incidente sfiorato in una forma di conoscenza per la prevenzione, comunicazione, vigilanza condivisa".