Nessun primo nato a Mirandola Il 2023 ’partorisce’ altre polemiche

Matteo, primo nato della provincia di Modena del 2023, che la madre ha partorito all’ospedale di Carpi, è di Cavezzo. Il singolare primato ha riacceso i riflettori sul Punto Nascita di Mirandola, perché le madri di 14 nascituri dell’Area Nord nei giorni scorsi – dopo la decisione dell’Ausl di sospendere l’attività di assistenza al travaglio-parto – hanno dovuto accettare di buon grado di farsi assistere per questo importante momento da una differente equipe medica, riorientando la propria preferenza da Mirandola a Carpi, Modena e Pieve di Coriano (Mn). "La scelta dove partorire – afferma categorica la sindaca di Cavezzo Lisa Luppi – è della donna e della famiglia, e tale deve rimanere. È però un fatto oggettivo che questa mamma, nel caso avesse voluto partorire a Mirandola, non avrebbe potuto farlo, così come è un fatto oggettivo che il Punto Nascita all’ospedale di Mirandola sia funzionale alla piena operatività di tutto l’ospedale, e sia un’opzione che le donne della Bassa modenese meritano di avere. Per questo Regione e Ausl devono attivarsi per garantire questa possibilità. Ciò detto, Cavezzo non vede l’ora di accogliere con gioia Matteo e tutti i nuovi nati che ci porterà il 2023". Come Matteo tanti altri piccoli dell’Area Nord prossimamente dovranno spostarsi fuori zona per vedere la luce, perché la riattivazione del Punto Nascita è fissata a data imprecisata, nonostante le dure proteste levatesi da sindaci e comitati locali in sua difesa. "Ci rattrista pensare che questa prima nascita modenese sarebbe potuta avvenire a Mirandola e questo invece non è risultato possibile – dice Antonella Baldini a nome del comitato donne della Bassa –. Il Punto Nascita dell’ospedale di Mirandola è stato e deve tornare presto ad essere un servizio d’eccellenza del nostro ospedale. Deve esserci un piano per poter trovare le giuste soluzioni alle criticità che consentano la rapida riapertura del Punto Nascita. Noi vogliamo un ospedale di qualità. Il Punto Nascita è parte integrante di questo progetto complessivo e non si può andare in direzione contraria a questo impegno".

E di rincalzo Anna Greco (comitato donne in difesa del Punto Nascita) aggiunge che "è un servizio fondamentale, delicato ed importante per le donne e le famiglie. È un servizio fondamentale della sanità pubblica, che come ha giustamente richiamato anche Mattarella, è necessario abbia un rafforzamento con al centro la persona e i suoi bisogni concreti nel territorio in cui vive".

Alberto Greco