"Nessun progetto per una nuova moschea"

In centinaia a gremire la palestra di Braida per l’incontro di quartiere tra Giunta e cittadini. E dibattito-fiume, a tratti acceso, a fare il punto sulla questione-moschea. Si parla degli spazi – circa 2mila mq – che l’associazione islamica Al Medina ha acquistato ai Quadrati "per farne, una volta ottenuto il cambio di destinazione d’uso – sostiene il centrodestra – una delle più grandi moschee del nord Italia".

"Nessuna nuova moschea: l’associazione – ha detto il sindaco Matteo Mesini - non ha ancora presentato domanda per il cambio di destinazione d’uso e se e quando lo farà sarà il consiglio comunale a decidere: ad oggi l’associazione ha presentato un progetto per spostare ai ‘Quadrati’ le attività culturali ed educative che già svolge in via Cavour".

Quanto al luogo di culto, ha detto il primo cittadino, "si prenderà in esame solo la possibilità di spostarlo dall’attuale sede di via Cavour, non di realizzarne un altro".

Il tema, però, c’è, e divide: numerosi gli interventi e temperatura che si è ovviamente riscaldata con il passare del tempo, Perché a chi abita a Braida l’idea non piace (si temono anche ripercussioni sul valore degli immobili della zona) e non piace nemmeno al centrodestra, mentre l’Amministrazione garantisce la massima attenzione alla vicenda non senza sentirsi dire di "voler far tornare Braida indietro di vent’anni". Quando il quartiere era scosso da fortissime tensioni legate all’immigrazione: da allora è cambiato tanto, ma non abbastanza, se è vero che il dibattito è a lungo vissuto sulle opposte fazioni che si rinfacciavano di "essere vittima di pregiudizi" o di fare "propaganda e disinformazione", o ancora di "favorire la comunità musulmana". Terrà banco ancora a lungo, il tema, né poteva essere un’assemblea a fornire una sintesi, viste le divergenti opinioni ("Siamo gli ultimi a volere che Braida ridiventi quella di vent’anni fa", hanno detto i rappresentanti della comunità islamica) che hanno caratterizzato un confronto utile soprattutto a suggerire come la questione vada gestita, a tutti i livelli, con la massima attenzione. In gioco, ad ascoltare quanto emerso dagli interventi, c’è infatti qualcosa di più di quei 2mila metri quadrati acquistati da Al Medina. C’è il futuro del quartiere, e c’è un’idea di convivenza rispetto alla quale la ‘quadra’ oggi non è stata ancora trovata. Domani chissà…

