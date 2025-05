"Nessuna tortura o violenza abbiamo ‘contenuto’ il paziente"

Ha fornito la propria versione dei fatti, spiegando come lo stato di agitazione del paziente ne rendesse ‘indispensabile’ il contenimento. A parlare ieri in aula, nell’ambito del procedimento in corso davanti al collegio contro i quattro operatori della polizia locale di Sassuolo, due agenti e due assistenti, rinviati a giudizio per tortura dopo una presunta aggressione ai danni un 41enne marocchino di Viano, nel reggiano, quella notte ricoverato al Pronto Soccorso di Sassuolo è stato uno degli assistenti finiti a processo. In particolare ha preso parola l’imputato accusato di essere salito sul corpo della vittima per ‘contenerla’. L’assistente ha sottolineato come, essendo il paziente così agitato, lui e i colleghi avessero ritenuto opportuno, corretto contenerlo. "L’ho bloccato sulle ginocchia per permettere ai sanitari di inserire il catetere" - ha affermato in aula spiegando poi come nessuno li avesse esortati a restare ma nessuno avesse chiesto loro neppure di andarsene. E’ poi emersa nel corso della testimonianza l’ipotesi che - avendo tardato con la terapia - i sanitari stessero in sostanza cercando di ‘incolpare’ i poliziotti , scaricando così la responsabilità. Come noto i i fatti risalgono alla sera del 15 ottobre di due anni fa quando l’uomo, soccorso dalla Croce Rossa in via Regina Pacis a Sassuolo, era stato trasferito all’ospedale in stato confusionale. I primi testimoni sentiti, tra cui una infermiera confermarono l’aggressione ai danni del paziente. "La descrizione dei fatti da parte dell’imputato è stata estremamente contraddittoria – sottolinea l’avvocato della vittima, Caterina Arcuri – Questo contenimento è stato, come descritto dai sanitari, oltre misura".