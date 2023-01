Neve, primi fiocchi sul Cimone: “Imbiancato il Passo del Lupo”

Modena, 9 gennaio 2023 – Appena pochi fiocchi di neve, ma sufficienti in questo caldo inverno, che tanto duramente sta colpendo l’indotto degli sport invernali e del turismo, per essere ‘celebrati’. Al Passo del Lupo, 1.550 metri d’altitudine, uno dei principali punti d’accesso al comprensorio del monte Cimone, questa mattina si è rivista la neve, come mostrano anche le numerose web cam presenti in zona.

Parliamo di pochi centimetri. A condividere un’immagine su Facebook è stato il centro di informazioni turistiche ‘Iat Cimone’. Il commento del post rimanda proprio alla situazione che anche l’Appennino modenese sta affrontando: “Sono pochi fiocchi certo, ma che bello vedere imbiancarsi un poco il Passo del Lupo”.

Proprio nei giorni scorsi a fronte dell’assenza di neve i maestri di sci modenesi hanno lanciato un allarme parlando di uno stato di crisi dell’indotto del turismo e degli sport invernali della stagione anomala.