Neve e freddo ad alta quota "Piste aperte nel weekend"

Dopo un Natale senza neve e con temperature molto sopra la media, si preannuncia una Pasqua fredda e con neve fresca sulle vette del nostro Appennino. L’aspetto positivo è che può continuare ancora per una settimana la stagione dello sci. "Il Consorzio del Cimone viste le basse temperature e la probabilità di nevicate in quota – dice il presidente Luciano Magnani – ha deciso di prolungare la stagione fino alla fine del periodo Pasquale. Diamo così la possibilità a tutti gli sciatori, specialmente a chi ha sottoscritto lo stagionale, di poter recuperare in parte le mancate sciate del periodo natalizio. Il tutto – aggiunge Magnani – grazie all’impegno del Consorzio, dei nostri collaboratori e all’impianto di innevamento, così che da venerdì a lunedì compresi saranno aperte le piste in località Passo del Lupo". Dalle 8.30 alle 16 si potranno percorrere le piste servite dalla seggiovia Quadriposto del Cimone, e dalle triposto Lamaccione e Faggio Bianco. Le altre stazioni del comprensorio rimangono chiuse; per verificare in tempo reale lo stato delle piste e degli impianti si può visitare il sito www.cimonesci.it. Il freddo ieri ha avuto il suo culmine coi meno 10 gradi sulla vetta del Cimone, con minime sottozero in tutto l’Appennino, dai meno 3,8 di Pavullo ai meno 2,8 di Sestola e Pievepelago. La neve è prevista tra venerdì sera e sabato mattina, soprattutto sopra i 1200 metri di quota. Intanto è terminata la stagione delle ciaspolate e le varie associazioni appenniniche hanno già predisposto i calendari primaverili di escursioni guidate con gli scarponi, molte delle quali nella zona del lago Santo (Pievepelago) che ha in corso la fase di disgelo dal manto ghiacciato che lo ricopriva tutto sino a pochi giorni fa. "Una stagione veramente anomala – dice Loretta Adani presidente della Pro Loco di Pievepelago – con un Natale che non è mai stato così caldo. Ora è arrivato il freddo in quest’inizio di settimana pasquale. Come operatori turistici comunque siamo pronti alle varie iniziative promozionali della Pasqua, da sempre preludio alla stagione delle gite primaverili in montagna". Proprio domenica si terrà a Pievepelago il primo degli appuntamenti tradizionali pasquali col ‘coccin coccetto’ delle uova sode colorate, dalle ore 15 in piazza V.Veneto.

Giuliano Pasquesi