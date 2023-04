"Neve fresca caduta venerdì notte, saranno festività con le piste da sci aperte"

"Le sciate che non abbiamo fatto a Natale, le recuperiamo -in parte- ora per la Pasqua", commentavano ieri i numerosi sciatori sulle piste del Cimone a Passo del Lupo. Alla neve antecedente e a quella programmata fatta col freddo nei giorni scorsi, ieri si sono aggiunti anche alcuni centimetri di neve fresca caduti nella notte di venerdì. "La neve e un discreto afflusso ci premiano -dice Luciano Magnani presidente del Consorzio Cimone- della scelta di riaprire gli impianti per le feste pasquali. Lunedì chiuderemo questa stagione davvero anomala, con un Natale non solo senza neve ma con temperature sopra le medie; poi dal 20 gennaio con la neve fresca e le temperature nella media invernale abbiamo potuto offrire tanti bei week-end a migliaia di sciatori". La neve caduta venerdì notte ha imbiancato un’ampia fascia appenninica sopra i 1300 metri di quota, sciogliendosi solo in parte ieri: Pasqua dunque con le vette tutte innevate.

g.p.