Neve in quota e piste aperte: "Pronti ad accogliere i turisti"

La neve fresca caduta nei giorni scorsi a quote medio-alte del nostro Appennino ha aumentato le condizioni di buona sciabilità negli impianti alti del Cimone. Ed altra neve era attesa in quota ieri notte e da domenica. Nel comprensorio del Cimone si continua quindi a sciare.

"Sono aperti – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio – tutti gli impianti delle stazioni di Lago della Ninfa e Passo del Lupo. Le piste aperte sono perfettamente agibili e dopo che nella notte sono previsti alcuni centimetri, vi sarà anche neve fresca per chi giungerà nel week end. La settimana entrante sarà poi soggetta a nuove precipitazioni nevose". Da Sestola sarà aperta la seggiovia sino a Pian del Falco ed il servizio bus fino a Passo del Lupo. Chiuse al momento le stazioni del Cimoncino e Polle. A favore vi è anche l’abbassamento delle temperature, scese ieri a meno 5,2 gradi sul Cimone e attorno allo zero a Sestola, Pievepelago e Frassinoro. Per Emilia Romagna meteo ‘tra la notte e il risveglio di sabato la neve attesa sull’Appennino è prevista a quote comprese tra 1200 e 1500 metri. Intanto i comprensori tosco-emiliani hanno comunque assicurato sinora le piste per i campionati delle categorie giovanili; così sale l’attesa per le fasi finali nazionali ed internazionali del ‘Pinocchio Sugli Sci’ 2024 che si terranno dal 22 al 28 marzo all’Abetone. Positivi ieri tra gli operatori i commenti sull’esito del tavolo di lavoro sugli Appennini tenutosi giovedì a Roma con le associazioni di categoria del settore. Erano presenti rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore come Federfuni Italia col presidente Adrea Formento, accompagnato da Luigi Quattrini, presidente Federfuni Emilia Romagna, l’ass.ne Maestri di Sci rappresentati da Luciano Magnani, con Giuliano Gianuzzi dei maestri Emilia Romagna, e Giuliano Grani dell’Anef regionale.

g.p.