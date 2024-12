Neve sull'Appennino emiliano: allerta arancione e attesa per la stagione sciistica

Oltre mezzo metro di neve fresca è possibile oggi sull’Appennino emiliano, con fiocchi anche in pianura. E se ciò farà felici gli operatori delle stazioni sciistica per un ottimo inizio della stagione, non sono però escluse criticità. Tanto che la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta arancione per neve nelle aree montane e collinari delle province di Piacenza, Parma, Reggio Remilia, Modena e Bologna, allerta gialla per piene dei fiumi, frane e mareggiate costiere in tutta la regione.

"Sono previste - dice il bollettino diramato per la giornata di oggi - precipitazioni moderate, localmente anche elevate sulle zone di pianura emiliana, che assumeranno carattere nevoso (o di pioggia mista a neve) inizialmente anche in pianura durante le prime ore del mattino, per poi risalire nella mattina e assestarsi sui 300/400 metri sull’Appennino emiliano e sopra i 500 metri sull’Appennino bolognese. Dalla sera intensificazione delle piogge sulla Romagna".

Mezzi spartineve pronti per Anas, Province e Comuni, con la raccomandazione di pneumatici da neve o catene sulle strade montane. Il Centro Meteo Emilia Romagna prevede "oltre mezzo metro alle quote più alte dell’Appennino e 30-50 cm sulle aree collinari dell’Emilia centro-occidentale, valori un po’ più contenuti sul modenese, attualmente stimati tra alta collina ed Appennino tra 10 e 20 cm, ulteriormente ridotti sul bolognese e sulla Romagna quantomeno sull’area collinare".

Ai 2.165 metri della vetta del Cimone il termometro potrebbe scendere oggi a meno 9 gradi, dopo il rialzo termico dei giorni scorsi. Rialzo che aveva convinto molti operatori a rinviare a sabato 14 dicembre l’apertura della stagione sciistica. Un solo assaggio ieri nel comprensorio dell’Abetone (Pistoia) presso Fiumalbo (Modena), con l’apertura di due impianti con campi scuola, subito affollati di giovani sciatori: "E’ un piccolo aperitivo – ha detto Andrea Formento presidente di Federfuni – in attesa dell’evoluzione del meteo e delle annunciate nevicate che ci potranno consentire una apertura quasi completa dell’impiantistica".

"Se le attuali previsioni meteorologiche continueranno - confermano dal Consorzio Cimone - l’apertura ufficiale degli impianti è prevista per sabato 14 dicembre: gli operatori stanno lavorando senza sosta per assicurare piste perfettamente battute e servizi all’altezza delle aspettative". Dopo una stagione sciistica 2023/24 da dimenticare, tutto il settore economico appenninico regionale confida nella neve per il periodo natalizio: "Gli impianti di risalita in funzione da Natale all’Epifania - dice un operatore di Sestola - rappresentano spesso un indotto del 50% degli incassi di tutta la stagione".

Da non trascurare il fattore ambientale: la neve rappresenta una preziosa fonte di approvvigionamento delle falde acquifere e protegge la flora montana dal gelo. La scorsa estate molte ditte di trasformazione hanno avuto danni dalla mancanza di mirtilli selvatici sui rilievi regionali, causa appunto la mancanza di neve che non ha protetto le piantine.