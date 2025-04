Niccolò Bartolacelli, neo Alfiere: "Il mio software aiuta i dislessici a leggere gli spartiti musicali"

Ha unito le sue due più grandi passioni, cioè la musica e l’informatica. Prima partendo da un’intuizione, poi realizzando un vero e proprio progetto pensato per aiutare gli altri. A soli 18 anni, Niccolò Bartolacelli – residente a Serramazzoni e studente del liceo Sorbelli di Pavullo - è tra i nuovi ventinove Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella: è stato premiato per aver ideato un software, denominato Chroma, volto a facilitare la lettura dello spartito musicale per chi ha problemi di dislessia, con l’obiettivo di rendere il linguaggio della musica sempre più accessibile. Niccolò, quali sono le radici di questo progetto?

"Suono l’arpa ma sono anche un grande appassionato di informatica e tecnologia. Così ho unito le mie competenze fino a realizzare ‘Chroma’, un’applicazione web pensata per aiutare le persone con dislessia musicale. Ragazzi che ho conosciuto personalmente: l’obiettivo era realizzare uno strumento compensativo che potesse aiutarli nella lettura dello spartito musicale. Ho così iniziato a confrontarmi con le persone direttamente coinvolte e con alcuni esperti in materia, per rendere questo progetto realmente efficace e capace di rispondere ai loro bisogni. Mai avrei pensato però che il progetto riuscisse ad espandersi fino a questo punto".

In cosa consiste?

"Chroma permette di importare gli spartiti musicali per poi semplificarne la lettura, modificando l’impaginazione. Ad esempio, cambiando il colore dei righi o delle diverse note, così da poterle rendere più facilmente riconoscibili. Inoltre, ogni utente può modificare il suo spartito a seconda delle proprie necessità, per renderlo sempre più adatto alla propria esperienza personale. Rispetto al passato, ora si sta finalmente cominciando a parlare di più della dislessia musicale, ma è importante continuare a mantenere sempre i riflettori accesi per poterla riconoscere: il rischio altrimenti è che uno studente possa pensare di non essere portato per la musica anche quando in realtà non è così".

Cos’ha provato quando è stato nominato Alfiere della Repubblica?

"È stata una soddisfazione enorme, che mi ha reso profondamente orgoglioso e onorato. Questa nomina è stata una gioia inaspettata e quando ho ricevuto la comunicazione non riuscivo quasi a crederci. Ora sicuramente continuerò a sviluppare questo progetto per renderlo sempre più efficace".

Il suo progetto unisce musica e informatica. Come sono nate queste due passioni?

"È stato mio papà ad avvicinarmi, fin da bambino, al mondo dell’informatica. Un mondo che continua ad affascinarmi per le sue infinite potenzialità e che proprio per questo motivo ho voluto approfondire da autodidatta. È stata invece mia mamma a guidarmi verso la musica: prima ho cominciato a suonare la tromba, poi l’arpa. Ricordo ancora quando a nove anni mi trovai per caso alla presentazione di un corso di arpa celtica a Vignola. Fu amore a prima vista con questo strumento. Una passione che porto avanti anche oggi continuando a studiare con la mia insegnante Alice Caradente".