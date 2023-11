Nichelli: "Libero arbitrio, nuovo libro ’in cantiere’"

Messo – per così dire – in cornice il riconoscimento tributatogli dalla giuria dell’importante Premio Città di Como, che per la sezione "saggistica" ha voluto premiare il suo volume "Il cervello e la mente" (Ed. "Il Mulino", 2020) il professor Paolo Nichelli, oggi "professore senior" del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, cui è sfuggito per meno di una manciata di anni (ne occorrono 20 come professore ordinario) la nomina a "Professore Emerito" di Unimore, abbandonato il camice si è riscoperto un eccellente "divulgatore" in campo scientifico. E questa altra sua dote gli è riconosciuta oltre che da importanti società medico-scientifiche anche dalle tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo negli anni della professione di neurologo e direttore della Clinica Neurologica dell’Ausl di Modena, le quali lo hanno subissato in queste ore di messaggi e post di congratulazioni. L’impegno a proseguire la sua azione scientifico-divulgativa non si fermerà al saggio premiato. "Al momento – ci conferma lo stesso Nichelli – sto curando con un collega statunitense un libro in inglese con articoli di specialisti sul tema della "plasticità cerebrale". Uscirà credo verso la fine del 2024. Poi ho appena pubblicato, sempre insieme allo stesso collega (Jordan Grafman), un articolo di revisione sul tema del ’libero arbitrio’, riconsiderato dal punto di vista delle neuroscienze, e sto pensando alla possibilità di un libro divulgativo su questo argomento filosofico".

Alberto Greco