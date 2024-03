"Nicola non ha nemmeno sfiorato l’arbitro, sul referto sono state scritte cose non vere". E’ un coro unanimemente indignato quello che si alza dopo la squalifica di Nicola Tonarini, il portiere della Fonda Pavullese fermato fino al 29 agosto del 2028 dal Giudice Sportivo della Figc di Modena in seguito alla sospensione della gara di Seconda "E" con il Rubiera. L’arbitro Stano di Modena nel suo referto ha scritto di essere stato colpito con un "violento pugno alla mandibola sinistra refertato con una prognosi di tre giorni al pronto soccorso", gesto di violenza che ha portato ai 4 anni e mezzo di stop, ma che in primis lo stesso Tonarini e in questi giorni, tramite messaggi sui social e privati al ragazzo, tante persone che erano quel pomeriggio al campo di Polinago smentiscono. "Tutta questa vicenda è surreale – racconta Rachid Ezziyati – e davanti a un’ingiustizia del genere è impossibile tacere. Per questo ho detto a Nicola che sono pronto a testimoniare: ero in tribuna, Nicola ha protestato ma non ha nemmeno sfiorato l’arbitro. Quando ho letto dei tre giorni di prognosi mi sono cadute le braccia, come si fa? Io ho giocato e se mi fosse successa una cosa del genere sarei caduto in depressione, nemmeno un criminale viene trattato così. Ho letto commenti su di lui da vergognarsi, la gente che era al campo sa quale è stata la verità, l’arbitro è uscito senza essere stato colpito. La verità deve venire fuori".

Sugli spalti c’era anche Mattia Bianchi. "Non è vero che Nicola ha alzato le mani sull’arbitro – le sue parole - tutto è durato 30 secondi, l’arbitro ha fischiato il rigore, Nicola ha protestato e li hanno divisi, lui ha fischiato tre volte la fine della gara ed è scappato negli spogliatoi. Tutti quelli che come me erano in tribuna hanno visto questo, quello che ha scritto e messo a referto l’arbitro davvero non ha senso". In zona spogliatoi, a pochi metri dal fatto, c’era anche Gian Claudio Bortolani, padre Gianandrea, compagno di squadra di Tonarini. "Nicola ha avuto una reazione esagerata – spiega – ma non l’ha nemmeno sfiorato, era una protesta con i toni alti, cui l’arbitro ha risposto col triplice fischio chiudendo la gara e scappando verso gli spogliatoi. Poi dopo 20 minuti è andato via senza problemi". Alessandro Rovinalti e Tiziana Covili, genitori di Simone, compagno di squadra di Nicola, erano in tribuna e non si danno pace. "Nicola ha sbagliato con la reazione – spiega Alessandro – ma non l’ha mai colpito, su questo sono pronto a giurare. E a fine gara ho visto l’arbitro con i miei occhi andare via dopo aver fatto la doccia senza segni sul volto, c’era accanto a me anche mia moglie che è infermiera: uno che ha appena preso un pugno in faccia non reagisce così". Intanto Tonarini prepara la sua difesa davanti alla giustizia sportiva dove si aspetta che vengano ascoltati i tanti testimoni pronti a scagionarlo.

Davide Setti