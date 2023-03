"Nicole, prima donna medico nella guerra degli uomini"

Come ha scritto Susan Sontag ’la traduzione è il sistema circolatorio delle letterature’. Lo sa bene Ersilia Serri, modenese, classe ’77, che nella vita ha scelto proprio questo ‘mestiere’ e, nel suo ultimo lavoro, ci permette di conoscere due donne straordinarie: l’autrice basca Virginia Gasull e la protagonista del suo romanzo ’Nicole’ (Altre Voci). La storia è quella di Nicole Girard-Mangin, unica donna a servire come medico nell’esercito francese, reclutata per errore durante la prima guerra mondiale. Col suo temperamento ribelle finì per diventare un esempio di emancipazione femminile. Non c’è occasione migliore che la Giornata internazionale dei diritti della donna per conoscere la sua vita, ancora poco nota in Italia. ’Nicole’ è un best seller internazionale. In italiano la traduzione è stata affidata a Ersilia Serri, laureata in Lingue e Letterature Straniere a Parma e specializzata all’Universidad de Extremadura, che ha collaborato con case editrici nazionali come Salani e Ponte alle Grazie. Cosa racconta la storia di Nicole sull’emancipazione femminile?

"In un’epoca in cui alle donne era vietata qualsiasi indipendenza, fu l’unica donna nell’esercito francese e servì il suo Paese con la divisa britannica color cachi perché le divise azzurre erano riservate agli uomini. Coraggio e dedizione. Divorziata, lasciò il figlio alle cure dell’ex marito, imparò a guidare l’ambulanza e fu promossa a capitano".

Perché Nicole è l’unica donna dell’esercito?

"Allo scoppio del conflitto riceve per errore la chiamata alle armi. Un funzionario, credendo che il suo nome fosse Gerard, la scambia per un uomo. Invece di farsi esonerare, decide – come medico – di andare al fronte. Sarà presente in alcuni degli scenari bellici più tristemente famosi: Verdun, la Somme, Ypres. A ogni trasferimento, accompagnata dalla sua fedele e unica amica Dun, un cane da pastore tedesco, sente ripetere ‘abbiamo chiesto un medico, ci mandano una donna’. Ma la sua forza verrà riconosciuta e dopo la guerra le sarà affidata la direzione di un ospedale-scuola a Parigi, per la formare infermiere".

Nel libro si incontrano anche altre donne ‘straordinarie’.

"Virginia Gasull è riuscita a mettere in luce il lavoro di molti medici e infermieri nella Grande Guerra. Si parla dell’amicizia di Nicole e Marie Curie, fisica e chimica polacca, prima donna a ricevere il Nobel che andava al fronte con la figlia per installare negli ospedali da campo stazioni mobili di radiologia, dell’infermiera Edith Cavell e dell’artista Anna Coleman Ladd che ricostruiva i volti dei feriti".

Matteo Giannacco