Nidi, 47 posti in più Doppia inaugurazione

Taglio del nastro ieri per il Micronido ’Belli &Monelli’ in viale della Favorita, 9 alla presenza delle istituzioni locali. Un momento significativo, che verrà replicato la settimana prossima con l’inaugurazione presso ’L’Arca di Noè’ e che "conclude in maniera fruttuosa la volontà dell’Amministrazione di aumentare i posti nido sul

territorio comunale in poco tempo. Ci saranno quindi 37 posti nido e 10 primavera in più a disposizione della comunità, per dare pronta risposta alle esigenze delle famiglie ed alla accresciuta richiesta".