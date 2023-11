Nidi, da gennaio nuova sezione con 15 posti

Ulteriori posti nei nidi di Sassuolo e l’apertura, da gennaio, di una nuova sezione – 15 bambini – presso la struttura comunale San Carlo.

Dopo la recente apertura a settembre di quest’anno scolastico di due nuove sezioni di nido – una presso la scuola parificata San Giuseppe e la seconda presso la scuola d’infanzia Gesù Bambino –, e dopo che i posti in convenzione sono già aumentati dallo scorso anno, ora si procede a questo ulteriore ampliamento dell’offerta nei nidi per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

"Già a settembre sono stati accolti tutti i figli dei genitori entrambi lavoratori e ora, grazie anche ai contributi messi a disposizione dalla Regione attraverso il fondo sociale europeo, diventerà realtà l’apertura di una nuova sezione per 15 bimbi. Potremo così accogliere le richieste di chi ancora risulta in graduatoria d’attesa", spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione Alessandra Borghi, che commenta con soddisfazione il risultato raggiunto dall’Amministrazione.

"Già da ora – aggiunge l’assessore – sarà a disposizione un nuovo posto in convenzione per ognuno dei nidi già convenzionati e in più, da gennaio, sarà aperta la nuova sezione presso il nido comunale San Carlo che potrà ospitare fino a 15 piccoli in una struttura già funzionante e ben organizzata".